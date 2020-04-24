В Новосибирске глава МВД подал в отставку после сообщений о плане по штрафам за нарушение самоизоляции

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал рапорт об отставке, со ссылкой на пресс-службу регионального МВД пишет издание НГС. В пресс-службе добавили, что рапорт об отставке Стерликова пока не принят. Он руководил новосибирским МВД с февраля 2015 года.

Ранее, 21 апреля, паблик «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозапись, где, предположительно, начальница службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску Наталья Устинова даёт указания по нормам о составлении протоколов на нарушителей самоизоляции.

«Оформляем всех поголовно: площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно, чтобы протоколы у нас были сегодня, и достаточно хорошее количество», — говорит женщина на аудиозаписи.

Она также ссылается на постановление Юрия Юрьевича (имя и отчество Стерликова).

Позже сообщалось, что новосибирская полиция начала служебную проверку.

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал законы о праве правительства РФ вводить режим ЧС и о штрафах за нарушение карантина. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что за нарушение правил режима ЧС предусмотрены штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Также бизнесменам могут приостановить деятельность на срок до 90 дней. В том случае, если нарушение карантина повлекло за собой смерть человека или причинение вреда здоровью, граждане будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок от 1 до 3 лет, для ИП и юрлиц предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей либо их деятельность приостановят на срок до 90 дней.

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