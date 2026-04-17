В Нижнем Тагиле продолжается проектирование улицы Мелентьева на ГГМ

В Нижнем Тагиле подрядные организации продолжают проектирование улицы Мелентьева на Гальянке. Она пройдёт параллельно Уральскому проспекту, за ФОК «Президентский», и соединит Луганский проспект с микрорайоном «Солнечная долина». Новая дорога обеспечит подъезд к строящейся школе.

«Улицу Мелентьева мы проектируем, в следующем году рассчитываем приступить к строительству, так как она потребуется для запуска школы», — рассказал на комиссии Нижнетагильской думы первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Ранее в администрации сообщали, что протяжённость улицы Мелентьева составит 1,9 км. Она будет иметь две полосы движения шириной по 3,5–4,0 м. Вдоль дороги обустроят тротуары шириной 2 м и велодорожки — 1,5 м. Проект также предусматривает дополнительный проезд от Уральского проспекта, который пройдёт между госпиталем Тетюхина и ФОК «Президентский».

По улице Мелентьева планируется запустить движение общественного транспорта. В районе школы и детского сада появятся парковки: у северной части школы планируют стоянку примерно на 60 машино-мест, пешеходный переход и площадку для кратковременной остановки школьного автобуса. Опоры освещения, дорожные знаки и светофоры выполнят в едином стиле.

Юрий Мелентьев родился в 1932 году в Нижнем Тагиле. Окончил в 1954 году Уральский государственный университет, кандидат филологических наук. С 1974 по 1990 год — был Министром культуры РСФСР, затем работал председателем правления Ассоциации культурных и гуманитарных связей Российской Федерации с заграницей.

При его непосредственном участии решались проблемы материально-технического обеспечения драмтеатра, городского цирка, парка им. А. П. Бондина, музыкального и художественного училищ, художественных школ нашего города.

В 1980-е при его содействии Нижнетагильский музей-заповедник получил юридический статус, а к разработке проектов реставрации памятников истории и культуры в Нижнем Тагиле был привлечён институт «Спецпроектреставрация». С его помощью была разработана и утверждена структура Нижнетагильского музея-заповедника. К созданию учреждения культуры Юрий Мелентьев привлёк Государственный литературный музей и Государственный исторический музей.

В 1989 году Юрий Мелентьев передал в дар Нижнетагильскому музею-заповеднику свою коллекцию из 400 предметов художественной керамики из 23 стран и всех республик СССР.

Решением Нижнетагильского городского Совета народных депутатов от 30 июля 1992 года Юрию Серафимовичу присвоили звание «Почётный гражданин города».