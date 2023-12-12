В МЧС назвали причину пожара на оптовом рынке в Нижнем Тагиле

В отделе надзорной деятельности МЧС озвучили причину пожара 9 декабря в одном из торговых павильонов на улице Фестивальной, 3 в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за работы строительного фена, которым пытались отогреть водопроводную трубу, расположив его близко к утеплителю. От этого и произошло возгорание. Продавцы павильона вызвали пожарную охрану. Десять человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

«На месте ЧП было сосредоточено 9 единиц техники. Общее количество личного состава составило 31 человек. За 26 минут с возгоранием удалось справиться. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Дознаватели МЧС проводят проверку. Подробности уточняются», — пояснили в ведомстве.