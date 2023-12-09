Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар (ВИДЕО)

Днём 9 декабря на пульт пожарной охраны Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании на территории оптового рынка на улице Фестивальной. В итоге на площади 75 кв. м огнём были повреждены стены и кровля торгового павильона. В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и 31 человек личного состава. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 12:27 огонь был локализован, в 12:39 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:11. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.