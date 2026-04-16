В гордуме Нижнего Тагила подняли вопрос о «русификации» рекламных вывесок

Депутаты гордумы Нижнего Тагила обсудили вступившие в силу изменения законодательства о защите прав потребителей, касающиеся оформления вывесок и использования русского языка. Согласно новым требованиям, вся информация для потребителей должна быть выполнена на русском языке, а использование иностранных слов допускается лишь в исключительных случаях — например, при наличии зарегистрированных товарных знаков. При этом тексты на разных языках должны полностью совпадать по содержанию, а русский язык должен иметь приоритет в визуальном оформлении.

Как рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ирина Бородина на заседании комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию, размещение вывесок рассматривается как изменение фасада здания и подлежит согласованию с управлением архитектуры и градостроительства. Контроль за соблюдением требований возложен на управление городского хозяйства и районные администрации, а использование норм закона «О защите прав потребителей» проверяет Роспотребнадзор.

«Можно, я принципиально на своём примере спрошу: “Телекон” — это какое название?» — спросила депутат Ирина Пудовкина.

«Тут же речь идёт о русском языке, на нём оно может быть», — ответила Ирина Бородина.

«Как может быть? Его нет в базе русского языка. Или вот “Плаза”, которая у нас сейчас висит. Я к тому, что предпринимателям нужно помогать на самом раннем этапе — когда они только выбирают название для своей компании. Ведь вывеска — это уже конечный результат. Сначала появляется название, и именно с ним бизнес проходит все инстанции. В этом направлении проводилась какая-то работа или нет?» — поинтересовалась депутат.

В свою очередь чиновница пояснила, что к ним в управление предприниматели обращаются уже на этапе, когда окончательно определились с названием. При этом сами названия с ведомством не согласовываются — речь идёт только о согласовании вывесок. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле ещё не все вывески приведены в соответствие с требованиями, работы в этом направлении продолжаются. Нарушения правил благоустройства выявляются районными администрациями совместно с управлением архитектуры и градостроительства.

«Нам необходимо на местном уровне сформировать единую точку зрения. Для этого, я думаю, что надо бы ещё раз собраться по этому вопросу с участием центра “Мой бизнес”, управления промышленной политики и развития предпринимательства, управления архитектуры и градостроительства, а также юристов. Потому что пока выглядит так, что нет единого какого-то понимания», — заявил председатель комиссии Константин Шведов.

Также на эту тему высказался директор Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

«Да, вот этого единого понимания нет. Мы проводили мероприятия, на которых предпринимателям объясняли, какие наименования можно использовать, какие можно использовать вывески. И коллеги заявляли о том, что в едином листе записи не может быть наименованием на английском языке, а оно может быть. Поэтому здесь пока не сформировался достаточный объём практики. Даже надзорные и контролирующие органы пока не совсем понимают, как это работает», — отметил Федореев.

«Я надеялась услышать, что у нас есть база предпринимателей с такими вывесками, с которыми можно вести разъяснительную работу, чтобы это не приводило к каким-то карательным мерам. Ведь замена вывески — это большие расходы», — говорит Ирина Пудовкина.

В итоге обсуждения депутаты пришли к выводу о необходимости дополнительной проработки вопроса и договорились вернуться к нему в мае.

Напомним, сразу после вступления закона в силу 1 марта мы проехались по центральной улице Нижнего Тагила – проспекту Ленина, чтобы посмотреть, как тагильские бизнесмены исполняют новые требования. Позже редакция АН «Между строк» направила официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы выяснить, какие органы будут контролировать соблюдение этих норм и как именно будут проводиться проверки. Нам сообщили, что оформление вывесок не относится к компетенции ФАС России. В конце марта в редакции издания «Тагильский рабочий» в формате «круглого стола» прошла встреча журналистов с представителями местного бизнес-сообщества по вопросу об изменении законодательства в сфере рекламы. В ходе обсуждения представитель местного отдела Роспотребнадзора отметил, что ведомство не осуществляет надзор за соблюдением этого закона, однако готово консультировать предпринимателей по вопросам его применения.







