В ФАС ответили на запрос АН «Между строк» о контроле за «русификацией» рекламных вывесок 

Больше месяца в России действуют новые требования к оформлению рекламных вывесок торговых точек. С 1 марта названия магазинов, студий, салонов, жилых комплексов, а также указатели и информационные таблички должны быть на русском языке.

Редакция АН «Между строк» направила официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы выяснить, какие органы будут контролировать соблюдение этих норм и как именно будут проводиться проверки.

В полученном ответе ФАС пояснила, что реклама должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, включая нормы о государственном языке. В частности, использование иностранных слов допускается только при наличии их перевода на русский язык. В контролирующем органе напомнили, что исключением являются зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания — их можно использовать в рекламе без перевода.

Также в ФАС отметили, что при подготовке рекламы необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка, ориентируясь на утверждённые нормативные словари, с учётом особенностей рекламной деятельности.

Дополнительно разъяснено, что вопросы разграничения понятий «реклама» и «вывеска» регулируются отдельными рекомендациями, при этом оформление вывесок не относится к компетенции ФАС России.

1 марта мы проехались по центральной улице Нижнего Тагила – проспекту Ленина, чтобы посмотреть, как тагильские бизнесмены исполняют новые требования.

В конце марта в редакции издания «Тагильский рабочий» в формате «круглого стола» прошла встреча журналистов с представителями местного бизнес-сообщества по вопросу об изменении законодательства в сфере рекламы. В ходе обсуждения представитель местного отдела Роспотребнадзора отметил, что ведомство не осуществляет надзор за соблюдением этого закона, однако готово консультировать предпринимателей по вопросам его применения.