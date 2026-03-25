Тагильские предприниматели, журналисты, филологи и представители Роспотребнадзора обсудили новый закон о «русификации» рекламных вывесок

В редакции издания «Тагильский рабочий» в формате «круглого стола» прошла встреча журналистов с представителями местного бизнес-сообщества по вопросу об изменении законодательства в сфере рекламы.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу новые требования к оформлению вывесок торговых точек. Теперь названия магазинов, студий, салонов, жилых комплексов, а также указатели и информационные таблички должны быть на русском языке.

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев подчеркнул, что реакция предпринимателей на новый закон была неоднозначной. С одной стороны, это дополнительные затраты на обновление вывесок и информационных табличек, с другой — возможность провести ребрендинг и улучшить имидж компании или продукта. Многие предприниматели уже начали готовиться к изменениям, в то время как некоторые ждут разъяснений от властей.

«Кто-то успел зарегистрировать товарный знак, чтобы сохранить название на иностранном языке. Но нужно понимать, что процедура эта не быстрая — занимает от полугода до восьми месяцев. О центре “Мой бизнес”, где у нас висит вывеска «Коворкинг», точно могу сказать: нам придётся её поменять. На вывеске должна появиться расшифровка на русском языке, например, “открытое пространство для совместной работы предпринимателей”. Когда новый закон вступает в силу, необходимо время на его осознание, притирку к реальности. Я бы рекомендовал предпринимателям обращаться к специалистам. Крупный бизнес ещё раньше прошёл этот подготовительный этап, и нам — малому и среднему бизнесу — стоит ориентироваться в решении новых задач на него», — цитирует Сергея Федореева «Тагильский рабочий».

Кандидат филологических наук Галина Авдеева подчеркнула важность сохранения русского языка как элемента культурного пространства и средства патриотического воспитания.

«Закон, по моему мнению, был принят, чтобы избежать сложившегося двуязычия: мы живём в России, а вывески у нас на английском языке. Когда предприниматели просто переводят латиницу на кириллицу, это выглядит странно, хотя и объяснимо — никто не хочет потерять свой устоявшийся бренд. Надеюсь, что это — только первый этап движения в сторону сохранения русского языка. Полумера, но надо с чего-то начинать», — считает специалист.

Руководитель компании «Медиа Микс», занимающейся производством вывесок и рекламных конструкций, Алексей Кузнецов выразил уверенность в том, что закон направлен на формирование культурного пространства и укрепление идентичности. Он также отметил, что многие слова, вошедшие в обиход, стали нормой русского языка и могут быть использованы без перевода.

«Транслитерация допустима, если данное слово входит в современную норму русского языка. На сайте института русского языка РАН есть словарь англицизмов, в соответствии с которым и надо действовать. В нём перечислены слова, вошедшие в наш обиход и признанные действующей нормой русского языка, например: “аватар”, “бургер”, “джампинг”, “лайтбокс”, “фитнес-клуб”. А слов “барбер”, “голд”, “кешбэк” в этом словаре нет. То есть использовать такие слова можно только с пояснением, чтобы не нарушить права потребителей. В законе много нюансов, и было бы здорово наладить двухсторонний диалог с контролирующими органами, чтобы предприниматели не думали о вывесках, а занимались своим непосредственным делом — создавали рабочие места и производили что-то полезное. Большинство предпринимателей уже давно начали готовиться — вносить изменения в облик своих компаний. Другая часть малого бизнеса, очевидно, сидит и ждёт, как эта норма закона будет исполняться, потому что пока есть только мнения. Много неясного, поэтому я с командой юристов разработал даже методичку для коллег-предпринимателей и регулярно консультирую их. Юридическая практика пока отсутствует. По поводу контроля за исполнением закона есть мнения, что отчасти это должен делать Роспотребнадзор, защищая права потребителей, прокуратура при обращении в неё, возможно, управление по архитектуре», — отмечает Алексей Кузнецов.

Руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей местного отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров подчеркнул, что закон о защите русского языка является важным элементом государственной политики и направлен на обеспечение доступности и достоверности информации о товаре или услуге. Он также отметил, что Роспотребнадзор не является органом, осуществляющим надзор за соблюдением этого закона, но готов консультировать предпринимателей по вопросам его применения.

«Закон о русском языке не является предметом надзора нашей службы. Но в компетенцию Роспотребнадзора входит надзор за соблюдением требований закона о русском языке с точки зрения фирменной информации, которая доносится до потребителей. В статье 8 закона “О защите прав потребителей” чётко написано, что информация о хозяйствующих субъектах, о товарах, об услугах должна быть представлена на русском языке. Так было, есть и будет. По большому счёту, ничего нового не появилось. Информация должна быть доступной, полной и достоверной, то есть не иметь двойных толкований. Другое дело, что иностранные слова до сих пор активно использовались в маркетинге, обыгрывались в названиях фирм. Если это запатентованное название и имеет соответствующее разрешение, оно закреплено в реестре и может быть использовано в дальнейшем. Но в любом случае, все названия должны быть переведены на русский язык, так же, как и часто используемое в магазинах слово SALE (скидки) и другие. Не все потребители изучали английский, но каждому должна быть понятна любая информация, представленная на входной группе магазина. Не надо забывать, что интернет — тоже публичное пространство, и на него закон также распространяется», — заявил представитель контролирующего ведомства.