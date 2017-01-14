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18 Янв 2017 16:24 | Метки: Новости

В Екатеринбурге 7-летняя девочка перепутала ночь с утром и ушла в школу. Домой её вернула полиция через несколько часов

Ночью 18 января в Екатеринбурге прохожие заметили семилетнюю девочку с ранцем, которая разгуливала по улице одна. Выяснилось, что она проснулась, решила, что уже утро, собралась в школу и ушла из дома. На место прибыла полиция, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

«Около 02:30 я приехал домой с работы, – рассказывал очевидец порталу E1.ru. – Вышел из машины и увидел маленькую девочку со школьным ранцем за спиной, с ней никого не было. Я спросил её, почему она ночью одна на улице… Она рассказала, что перепутала утро с ночью и пошла в школу, а когда дошла до неё, та оказалась закрыта. Полина вернулась к своему дому, но ключей у неё не было, а входная дверь у них просто захлопывается, домофон не работает. И она просто ходила по улице 2 часа, не знала, что ей делать. Мама и отчим на работе. Дома были бабушка и дедушка, которые даже не заметили, как она ушла из дома. Я не мог остаться равнодушным, я сам воспитываю сына. Пока мы сидели в машине, она рассказала, что в школе учится на одни пятёрки. Пока мы ждали, девочка заснула. Когда полиция приехала, я дал показания, а потом её увезли в отделение до выяснения обстоятельств».

В СК по Свердловской области подтвердили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также условия её содержания и воспитания в семье. Проводятся допросы родственников девочки и сотрудников школы, в которой она обучается.

«Девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий», – комментирует пресс-служба СК по Свердловской области.

По уголовному кодексу оставление в опасности наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: E1.ru

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