В арбитраж поступил иск от имени убитого весной бизнесмена Павла Неверова

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от предпринимателя Павла Неверова, который был убит 27 апреля этого года, пишет Znak.com.

В зарегистрированном 31 июля документе от имени Неверова требуют признать банкротом его супругу Марию Неверову. Сумма исковых требований составляет 2,3 млн рублей. Дата заседания суда ещё не назначена, кто подал иск от имени погибшего бизнесмена, неизвестно.

Напомним, Павел Неверов был застрелен 27 апреля в ЖК «Бажовский» своим бывшим партнёром по бизнесу Олегом Ёлкиным, с которым они вместе владели компанией по продаже запчастей «Олми». После прихода Неверова в 2013 году компания взяла кредиты в Сбербанке, поручителем по которым выступил Олег Ёлкин. Расплатиться с банком не получилось, и произошла череда банкротств — и ООО «Автосоюз», и личных Неверова и Ёлкина. Последний говорил, что как поручитель вынужден расплачиваться за чужие долги, что «весь огонь» пришёлся на него.

Спор между партнёрами разрешить не удалось, и он закончился стрельбой. После убийства Неверова Ёлкин попытался покончить с собой и умер по дороге в больницу. После смерти обоих бизнесменов в Сбербанке заявили, что обязательства по кредитам ООО «АвтоСоюз» перейдут наследникам.