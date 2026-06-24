В Нижнем Тагиле прошёл благотворительный забег «Ультрамарафон добра» в поддержку подопечного БФ «Живи, малыш»

В Нижнем Тагиле подвели итоги благотворительного «Ультрамарафона добра», участники которого собирали средства на оплату курса реабилитации для подопечного благотворительного фонда «Живи, малыш» Ильи Докучаева.

Напомним, для спортсмена-любителя Евгения Ковтунова это уже второй благотворительный забег, который он организовал совместно с БФ «Живи, малыш». В прошлом году он пробежал «70 км добра» вокруг Нижнего Тагила, чтобы собрать необходимую сумму для реабилитации 19-летней Саши Данилкиной. В этот раз целью стал сбор 420 тысяч рублей для 17-летнего Ильи Докучаева, который родился с обвитием пуповины и перенёс три сложнейшие операции, но, несмотря на последствия тяжёлой родовой травмы, он ежедневно борется за своё здоровье.

Первые 5 километров забега Илья на специальной коляске преодолел вместе с Евгением в рамках еженедельного забега «5 вёрст». После этого бегун отправился на основную часть маршрута — 95 километров вокруг Нижнего Тагила. Также на разных этапах дистанции к Евгению присоединялись и другие местные жители, выразившие желание поддержать марафон и привлечь внимание к благотворительности.

«Когда мы бежали первые 5 километров с участием Ильи, нас, наверное, было около 50 человек. Некоторые выбежали вместе со мной из парка имени Бондина, другие присоединялись позже. Всего на длинной дистанции со мной бежали около 10 человек. Со мной была машина сопровождения, которая обеспечивала питанием и питьём, поэтому было не так тяжело и физически даже легче, чем в прошлый раз, когда я бежал 70 километров», — поделился марафонец с АН «Между строк».

По словам Евгения, несмотря на то, что не удалось собрать полную сумму, необходимую для реабилитации Ильи, любая помощь важна. Кроме того, ценными результатами проекта стало привлечение людей к спорту и мотивация участвовать в благотворительных мероприятиях.

«Также хочется сказать всем спасибо — как участникам забега, так и тем, кто внёс пожертвования. Самое главное, что поднята информационная волна, что люди об этом узнали, узнали про Илью, узнали про такие возможности. Собранные 39 тысяч рублей — это гораздо больше, чем ноль, и любая сумма важна. Верю, что фонд соберёт эту сумму полностью, рано или поздно, и Илья Докучаев пройдёт реабилитацию», — рассказал спортсмен.

Сбор средств для Ильи Докучаева продолжается. Вы можете присоединиться к благотворительной акции и помочь ему пройти реабилитацию, перейдя по ссылке: https://donation.ru/zhivimalysh/danilkina_sasha/