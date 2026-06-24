В Нижнем Тагиле 21-летний хулиган на «бумере» избил слесаря «Газэкса»

В Нижнем Тагиле будет рассматриваться уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении работника «Газэкса».

По версии следствия, в ночь на 10 марта этого года слесарь аварийно-восстановительных работ АО «Газэкс» с коллегами выезжал на служебном автомобиле по заявке на место аварии газового оборудования. При выезде из квартала газовики обнаружили, что дорогу им перегородил автомобиль BMW, водитель которого упорно игнорировал любые звуковые и световые сигналы с требованием освободить проезд. Чтобы заставить владельца «бумера» сдать назад, одному из слесарей пришлось выйти из машины с сигнальным пистолетом в руке. Дорогу водитель иномарки в итоге уступил, но затаил обиду и решил устроить погоню за спецтранспортом.

Спустя короткое время молодой человек догнал автомобиль газовой службы на одном из перекрёстков и заблокировал ему путь. В ходе начавшейся перепалки парень с силой ударил слесаря кулаком по лицу, а после того, как работник упал на землю, нанёс ему ещё один удар. Пытаясь защититься, газовщик выстрелил из сигнального пистолета в воздух, что на время охладило пыл нападавшего.

Однако на этом «малолетний бандит» не успокоился. Желая во что бы то ни стало продолжить разборки, он позвонил в аварийно-диспетчерскую службу «Газэкса» и оставил ложную заявку об утечке газа в районе гаражного бокса, где сам же и находился. На вызов приехала всё та же бригада, после чего мстительный тагильчанин заманил слесаря внутрь гаража и снова начал его избивать.

В результате сотрудник аварийной службы получил закрытый перелом челюсти, что эксперты квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

Молодой человек свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.