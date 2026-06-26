Телефонные мошенники обманули тагильчанина на 1,2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило заявление от 59-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестный обманом завладел его деньгами в сумме 1,2 млн рублей. Инцидент произошёл во дворе дома по улице Захарова.

По словам потерпевшего, накануне ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил, что поступил анонимный сигнал о подозрительных операциях по счетам заявителя. В связи с этим, по словам лжесотрудника, проводится проверка, и все денежные средства необходимо задекларировать. Для этого нужно передать деньги подъехавшему сотруднику банка.

Мужчина упаковал 1,2 млн в чёрный полиэтиленовый пакет и около 21:00 вышел на улицу. Там его встретил молодой человек в спортивном костюме, который представился курьером банка. Тагильчанин передал пакет с деньгами, после чего парень сказал, что после декларирования деньги вернутся.

Потерпевший, следуя указаниям звонившего, сбросил телефон до заводских настроек. Однако ему никто так и не позвонил. В этот момент он понял, что стал жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» установили и задержали 30-летнего жителя Екатеринбурга. Он рассказал, что искал подработку и увидел объявление о выгодных условиях сотрудничества. Вскоре с ним связался представитель компании, подробно объяснив все нюансы будущей работы и ответив на вопросы.

Несмотря на заманчивое предложение, задержанный проявил бдительность. Он проверил благонадежность работодателя: прочитал отзывы о компании на разных платформах, проверил ИНН по официальным базам данных, изучил корпоративный сайт. Никаких подозрительных моментов он не обнаружил.

Однако это было частью плана мошенников. Они создали поддельный сайт и действовали грамотно, не вызывая подозрений. В итоге мужчина согласился на работу, полностью уверенным в её безопасности.

В следственном управлении МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям в Свердловской области.