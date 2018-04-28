В Екатеринбурге скончался второй участник перестрелки в ЖК «Бажовский»

Второй участник перестрелки в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге скончался в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, сообщил Znak.com пресс-секретарь свердловского управления СКР Александр Шульга.

Стрельба в ЖК «Бажовский» по улице Кузнечной произошла накануне, в полицию об этом сообщили около 16:00. На месте силовики обнаружили одного погибшего и одного раненого. Выжившего участника конфликта экстренно госпитализировали.

Согласно данным Следственного комитета, 27 апреля бизнесмены Павел Неверов и Олег Ёлкин встретились в офисе частной компании на улице Кузнечной (ЖК «Бажовский»). В ходе конфликта Ёлкин достал пистолет и выстрелил в своего оппонента, а потом попытался покончить с собой. По словам жены Павла Неверова Марии, Ёлкин совершил убийство на глазах других людей, находившихся в том же офисе. Причиной трагедии знакомые предпринимателей называют затяжной конфликт, связанный с банкротством совместного предприятия.

По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Оно находится в производстве Кировского отдела СУ СКР. Следователи и полицейские продолжают выяснять все обстоятельства конфликта, допрашиваются свидетели конфликта, будут проведены необходимые экспертизы.