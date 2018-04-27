В результате перестрелки в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге погиб человек

В Екатеринбурге произошла перестрелка в офисе ЖК «Бажовский», в результате которой один человек погиб, со ссылкой на представителя городской пресс-группы УМВД Евгения Крюкова пишет Znak.com.

Сообщение о стрельбе в здании по улице Кузнечной поступило в отдел полиции № 1 около 16:00.

«На место прибыли сотрудники полиции. При осмотре обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти и ещё один мужчина с телесными повреждениями. Этот человек направлен в медицинское учреждение», — уточнил Крюков.

По его словам, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все причины и обстоятельства происшествия.

В следственном управлении СКР по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.