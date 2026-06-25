В Нижнем Тагиле сбили ребёнка на велосипеде, который внезапно выехал на дорогу

24 июня 2026 года в 17:10 на улице Краснознаменной у дома № 2 в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 38-летняя водитель Lifan двигалась по улице Краснознамённой со стороны улицы Верхне-Черепанова в направлении улицы Некрасова. При пересечении нерегулируемого пешеходного перехода она не заметила юного велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть справа от автомобиля, и допустила наезд.

В результате аварии девятилетний мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила, где врачи оказали необходимую помощь.

Инспекторы ДПС выяснили, что ребёнок находился на прогулке с разрешения родителей и взял с собой велосипед. Место его нахождения не контролировалось взрослыми. В момент происшествия на велосипедисте не было средств индивидуальной защиты.

Водитель автомобиля — жительница Кушвы с общим стажем управления автомобилем в категории «В» 11 лет. В течение 2026 года она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД восемь раз. На месте происшествия женщина прошла медосвидетельствование, которое показало, что она была трезва. Она пояснила, что при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода неожиданно выехал ребёнок на велосипеде, и она применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

На месте происшествия сотрудники полиции провели необходимые процессуальные действия. По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) для решения вопроса о привлечении законных представителей мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дорожные полицейские также проверят школу, в которой учится ребёнок.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Велосипедистам же требуется спешиваться при пересечении проезжей части. Родителям несовершеннолетних следует обучать детей мерам безопасности и соблюдению правил дорожного движения.