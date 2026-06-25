Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов стал почётным гражданином Нижнего Тагила 

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов удостоен звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». За его кандидатуру сегодня, 25 июня, на заседании городской думы депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, Александр Потапов родился в Москве. В 1986 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (с 1989 года — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) по специальности «оптико-электронные приборы» (квалификация — инженер-механик). Возглавляет УВЗ почти 10 лет. Ранее работал на различных должностях в Российском агентстве по обычным вооружениям, в Федеральном агентстве, в Рособоронзаказе и Минпромторге.