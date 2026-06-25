Тагильчане начали жаловался на англоязычные вывески

В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке, сообщает ИА «Все новости». Об этом на заседании думской комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию рассказала депутатам замначальника управления архитектуры и градостроительства Ирина Гончаренко.

Вывеска магазина питьевой воды «Ниагара» на доме № 60 на улице Дружинина, написанная на английском языке, привлекла внимание местного жителя, который решил, что она нарушает новый закон об англицизмах в рекламе. Тагильчанин направил обращение в администрацию города, оно было зарегистрировано и передано в работу районной администрации и Роспотребнадзору.

После проверки организации было направлено предписание об устранении нарушений.

Чиновница уточнила, что сейчас работа по устранению нарушений ведётся только по обращениям местных жителей и надзорных ведомств, а плановые проверки в Нижнем Тагиле не проводятся. Учёт рекламных материалов бизнеса, который не согласовал вывески с управлением архитектуры города, не ведётся и не отслеживается без адресного обращения.

В качестве примера были приведены фасады, закрытые брендированным сайдингом торговой сети «Монетка», демонтажа которого не всегда удаётся добиться даже через многолетние судебные процессы.

Как удалось выяснить АН «Между строк», выявленные чиновниками нарушения у «Ниагары» были связаны не с англицизмами как таковыми, а с несоответствием высоты вывески нормативным документам администрации города.

«По факту у нас было выступание вывески выше второго этажа. По предписанию мы должны были её демонтировать до 24 мая, что мы и сделали. А после — дешевле было изготовить новую, которая будет уже на русском языке в связи с обновлением нашего товарного знака. Сейчас все наши вывески по всей стране приводятся к одной стилистике. На прошлой неделе в связи с этим поменяли вывеску в магазине на Карла Маркса», — рассказал АН «Между строк» руководитель подразделения компании Александр Хмельников.

Ирина Гончаренко отметила, что компания в установленный законом срок устранила нарушения, поэтому к ней не применялись никакие санкции или штрафы.