В 2017 году прокуратура Ленинского района выявила десятки нарушений коррупционной направленности и в сфере госзакупок

В 2017 году прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила 57 нарушений российского законодательства в сфере государственных закупок (ФЗ-44). 18 должностных лиц, в том числе три сотрудника педагогического колледжа, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом на пресс-конференции рассказал прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

«К административной ответственности в прошлом году привлечены руководители школ, музея изобразительных искусств. Нарушения допускаются на всех стадиях. Есть приёмка некачественной продукции. В ряде школ также принималась продукция без документов о её качестве. Были факты снижения цены без существенных условий», — рассказал Владимир Мартынов.

Сотрудники муниципальных учреждений допускают нарушения федерального закона из-за незнания всех тонкостей его исполнения, считает прокурор.

«Факты злоупотребления нами не установлены. Это невнимание, незнание — человеческий фактор. Мы столкнулись с таким фактом, когда строительные работы принимает завуч, который, естественно, не является специалистом в этой области. И здесь администрации, конечно, необходимо проработать этот вопрос», — добавил прокурор Ленинского района.

Нарушений коррупционной направленности в 2017 году было выявлено в три раза меньше по сравнению с 2016 годом — 51.

«Проведено 46 проверок, 35 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщил Владимир Мартынов. — В конце года в ходе проведённой нами проверки было выявлено два факта злоупотребления служебным положением. Директор одного из МУПов Нижнего Тагила злоупотребил полномочиями для оплаты квартиры из денежных средств предприятия. Материалы были переданы в следственные органы, возбуждено два уголовных дела. В феврале-марте дело направят в суд».

Напомним, уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего директора МУП «Тагилэнерго» Максима Стахеева. Его обвиняют в присвоении более 850 тысяч рублей. По данным прокуратуры, Стахеев, возглавлявший предприятие с ноября 2012 года по июль 2014 года, пользуясь своим служебным положением, подготовил, подписал и предоставил в бухгалтерию соглашение для возмещения ему расходов по аренде квартиры. При этом документ был подписан Стахеевым дважды — как директором и как гражданином.

Всего прокуратурой Ленинского района в прошлом году было выявлено более 1740 нарушений Федерального законодательства, по внесённым представлениям более 270 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 180 — к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел. В рейтинге надзорных ведомств области прокуратура Ленинского района заняла 17-е место из 70.