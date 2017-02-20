Убийц полковника Гошта и его семьи под Сызранью приговорили к пожизненному заключению

Самарский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима двух обвиняемых в убийстве замначальника ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и его семьи. Приговор был вынесен Махмадали Ахмадову и Роману Фаталиеву на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, сообщает «Медуза». Двое других участников уголовного дела – Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев – проведут в тюрьме 26 и 25 лет соответственно.

Напомним, 24 апреля 2016 года четверо преступников ворвались в дом бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта в селе Ивашёвка в Самарской области и жестоко забили до смерти арматурой шестерых человек. Выжить в кровавой бойне удалось только семилетней девочке. Она получила тяжёлую черепно-мозговую травму.

1 мая Следственный комитет объявил о задержании троих уроженцев Азербайджана, подозреваемых по делу об убийстве семьи полицейского. 2 мая их арестовали на два месяца. Задержанные признались, что не хотели убивать людей. По их словам, они проникли в коттедж с целью ограбления и думали, что в доме будет не более двух человек. Когда они обнаружили родственников Гошта, испугались и решили расправиться с каждым «возможным свидетелем». Добычу злоумышленников составили 906 рублей, банковские карты, мобильные телефоны и служебное удостоверение полицейского.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство». В начале мая сотрудникам полиции удалось задержать последнего из четырёх преступников.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС