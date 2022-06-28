Тагил монументальный. Ангелы, манси и сакральные животные Александра Иванова

Имя этого тагильского скульптора известно не только в нашем городе, но и за его пределами: в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Перми, Уфе, а также в Чехии и Германии. Произведения монументалиста настолько органично вписались в образ Нижнего Тагила, что многие уже не могут представить «жемчужину Урала» без памятника Петру и Февронии на Шихане, без скульптур «Стрекоза» и «Муравей» в парке имени Бондина, без монумента «Городской ангел. Скепсис» возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств, без флюгера на шпиле Лисьегорской башни. Сегодня наш рассказ пойдёт о скульпторе Александре Иванове и его работах.



Александр Иванов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://artmnt.richm.ru/wp-content/uploads/2021/12/1307372ivanov.jpg)



Александр Иванович Иванов родился 13 мая 1959 года в Нижнем Тагиле. С раннего детства любил рисовать, увлекался лепкой, учился в художественной школе, и решение продолжать обучение в Уральском училище прикладного искусства было для него естественным. В 1976-м он поступил на отделение работы с камнем. Учиться Александру Иванову довелось у известных тагильских скульпторов Виталия Стеканова и Василия Ушакова, которые прививали будущему мастеру навыки работы с разными материалами: глиной, деревом, камнем, металлом.

Закончив в 1983 году училище, Александр устроился на место художника в отдел главного архитектора «Уралвагонзавода». В 1985–1987 годах работал бутафором в Нижнетагильском драматическом театре, затем художником-дизайнером Лаборатории производственной эстетики НТМК, параллельно учась на худграфе Нижнетагильского государственного педагогического института. В 1994-м Иванов уезжает на юг и четыре года работает художником паркового дизайна и ландшафтной скульптуры, украшая парки и скверы Сочи, Красной Поляны, Хосты и Адлера.

Через шесть лет Александр возвращается в родной город, где продолжает творить. В 2006 году он становится членом Союза художников России, а три года спустя на улице Уральской появляется первая работа скульптора — «Ангел Скепсис».



Скульптура «Ангел Скепсис» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://turizmnt.ru/upload/iblock/c1a/0_69c18_5603f336_xxxl.jpg)



С этой скульптурой связано два любопытных факта, о которых мало кто знает. Несмотря на свой застёгнутый, строгий и в чём-то таинственный вид, «Ангел Скепсис» появился на улице Уральской по-хулигански: в один прекрасный день автор просто установил его перед зданием Нижнетагильского музея изобразительных искусств, не предупредив никого, чем вызвал у руководства музея недоумение и растерянность. Об ангеле тут же рассказали городские средства массовой информации, и через несколько дней загадочный гражданин с собакой стал самым популярным памятником города.

Другой малоизвестный факт связан с железным тапком, лежащим у ног собаки. Проходя мимо своего творения, Александр Иванович часто замечал, что к подножию фигуры многие прохожие бросают деньги: по городу тогда ходила молва, что для удачи в делах, поездках и даже любви «Городскому ангелу» необходимо «дать взятку». Монетки и купюры становились добычей пьяниц и бродяг, но собирать их в траве и снегу было трудно, к тому же монеты могли укатиться на проезжую часть, где какое-никакое, а движение автотранспорта есть. Тогда-то скульптор и приварил к основанию фигуры железный тапок, в котором монеты спокойно могли лежать до востребования.

В 2010 году в Нижнем Тагиле появилось сразу несколько работ Александра Иванова: «Собака» у дома № 79 на улице Карла Маркса, «Бегущий студент» в сквере у здания Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, «Стрекоза» и «Муравей» в парке имени Бондина, а также два памятника, которые в короткие сроки получили признание горожан.

7 мая 2010 года на улице Победы был открыт памятник тагильчанам — Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. Композиция, представляющая собой своеобразный факел (лавровая ветвь на высоком постаменте из красного гранита), была установлена напротив школы № 42/75. На мраморной доске были выбиты имена 27 Героев Советского Союза и 8 полных кавалеров Ордена Славы — тагильчан, удостоенных этих званий в годы Великой Отечественной войны. По задумке автора, верхняя часть памятника должна была подсвечиваться изнутри красным светом (некий вариант Вечного огня), что придавало бы монументу больше торжественности.



Памятник на улице Победы (фото: V. Yudin / фрагмент ориг. изображения)

(https://photo.foto-planeta.com/view/3/9/1/5/nizhniy-tagil-391599.jpg)



Второй памятник появился летом того же года на Краснокаменском Шихане. Он был установлен в честь святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, и сразу превратился в место паломничества влюблённых и молодожёнов Нижнего Тагила и даже других городов. Так, достоверно известно, что возложить цветы к монументу приезжали молодые пары из Алапаевска, Кушвы, Невьянска, Екатеринбурга и даже из далёкого Угледара. В течение года памятник стал настоящей достопримечательностью города и был включён в туристические справочники.



Памятник в честь святых Петра и Февронии (фото: О. Козак / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/016.jpg)



В своём творчестве Александр Иванов часто обращается к истории родного края. Например, в 2015 году недалеко от берега Нижнетагильского пруда прямо в воде была установлена скульптурная композиция «Манси на реке Чусовой», созданная по мотивам старинных легенд вогулов (манси), населявших когда-то Средний Урал.



Скульптура «Манси на реке Чусовой» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/031/1523882949.jpg)



В том же году мастер изготовил для реконструированной башни на Лисьей горе флюгер в виде ангела с трубой. Мало кто знает, что такой флюгер реально был на шпиле башни. История его появления весьма любопытна. В годы первого российского экономического кризиса Демидовы, чтобы сократить расходы, распродали часть непрофильных зданий и сооружений, в том числе и Лисьегорскую башню. Спустя 6 лет Елим и Анатолий Демидовы приехали на Нижнетагильский завод и увидели, что башня используется в качестве пожарной каланчи. Это весьма расстроило заводчиков, ведь изначально башня строилась как часовня в память об их прабабке Елизавете Строгановой-Демидовой, скоропостижно скончавшейся в 1818 году.

Для того чтобы сохранить память о Елизавете Александровне, Елим и Анатолий велели изготовить на заводе флюгер в виде Архангела Михаила, хранителя ключей от Рая, и договорились с волостной управой об установке флюгера на шпиль башни. Там он и находился до середины 20-х годов XX века, пока кто-то не признал в нём «символ религиозного культа, чуждый пролетарскому сознанию». Флюгер сняли и отправили на переплавку. И вот в 2015-м Архангел Михаил вернулся на шпиль одного из главных символов нашего города.

Ангел-флюгер на шпиле Лисьегорской башни (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/136/1614343732.jpg) Александр Иванов со своими ангелами (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/136/1614343711.jpg)

В 2016 году к скульптору обратились ветераны ОМОНа с просьбой о создании памятника бойцам отряда, погибшим на боевом посту. Александр Иванов предложил несколько вариантов, руководство городского управления внутренних дел внесло ряд своих пожеланий, и так родился образ погибающего бойца в тот момент, когда его сражает пуля. В результате этого сотрудничества на площади перед зданием ГУВД на Островского, 7 появился новый памятник.



Памятник сотрудникам ГУВД (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/066/1523952730.jpg)



С 1998 года Иванов принимает участие в различных художественных выставках. За его плечами участие в 15 городских, 7 областных, 8 региональных и 3 международных выставках. Работы мастера можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Екатеринбургском музее камнерезного и ювелирного искусства, в художественных галереях Свердловской области.

Принимал Александр Иванович участие и в оформлении парка «Народный». Две скульптуры — «Волк Хоза-Лей» и «Таймень-батюшка», созданные им по мотивам мансийских народных сказок, — украшают территорию парка с 2018 года.

Скульптура «Таймень-батюшка» (фото Д. Кужильного / с разрешения автора) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/122/1655474548.jpg) Скульптура «Волк Хоза-Лей» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/118/1648468672.jpg)

В 2019 году Александр Иванович выступил в роли одного из создателей этнопарка «Ермаково городище» у подножия горы Медведь-Камень. На территории этнопарка установлено около 40 деревянных и металлических скульптур, отображающих жизнь коренного населения нашего края. Этнопарк стал одним из самых интересных туристических объектов неподалёку от Нижнего Тагила, появившихся в течение последних 20 лет. Ворота этнопарка венчает памятный знак «Ермак», создать который Александр Иванов задумал несколько лет назад, заинтересовавшись историей покорения Сибири.



Знак-ворота «Ермак» (фото: «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/resize_cache/iblock/3b1/950_10000_1/3b1b48dbad70731503d18c972df7eef9.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»