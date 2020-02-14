Секта, Альцгеймер и алкоголь. С полицией и поисковиками выяснили, какие люди чаще всего пропадают в Нижнем Тагиле

В сентябре 2019 года стало известно, что Свердловская область заняла второе место в списке регионов с наибольшим количеством пропавших без вести детей. Только в Нижнем Тагиле за прошлый год пропало 27 несовершеннолетних. В основном это те, кто периодически уходит из дома. В полиции отмечают: пропавших детей хоть и много, но чаще всего они либо возвращаются домой сами, либо оперативники уже знают, где их искать. Совсем другая история с теми, кто пропадает по причине болезни или при необычных обстоятельствах. Так, например, в сентябре 2019 года с рабочего места бесследно исчез сотрудник коксохима. Мужчина попросил коллегу налить воды в чайник, а когда тот вернулся, то напарника не обнаружил. При этом все личные вещи пропавшего остались на месте. Мы решили пообщаться с сотрудниками полиции и поисковым отрядом «Скорпион», чтобы выяснить, что скрывается за мистическим исчезновением и куда пропадают люди.

Всего в 2019 году в полиции Нижнего Тагила пропавшими числилось 226 человек, среди них и те, кто пропал несколько лет назад. Оперативникам удалось найти лишь 84 потерявшихся. Однако, чтобы найти человека, нужно знать, где и что искать. Поисковики выделяют несколько групп «потеряшек»:

1. Подростки, дети.

2. Люди, страдающие психическими заболеваниями, склонные к потере памяти.

3. Люди, употребляющие алкоголь.

4. Грибники и рыбаки.

5. Сектанты.

6. Криминальные случаи.

Подростки, дети

Поисковый отряд «Скорпион»:

Подростков, которые регулярно убегают из дома, мы называем «профессиональные бегунки». Убегают по разным причинам: может, их бьют дома, может, какой-то ещё конфликт произошёл. Мы такими случаями не занимаемся. Но бывает, что эти же бегунки могут с собой кого-то притянуть, даже тех, кто ни разу не убегал. Он может быть из благополучной семьи, с хорошими друзьями, но просто поведётся на уловки. Вот в таких случаях мы ищем. «Профессиональный бегунок» уже знает, где достать еду, деньги, как правильно попрошайничать, а ведомый ничего не умеет. В Екатеринбурге, например, есть девочка, которая постоянно грузит малолеток-пацанов, забирает их и идёт в лес, они там могут поругаться, и она их там оставляет. Ей самой около 11 лет, и она постоянно уводит 7-летних, 8-летних пацанов, причём не по одному. Непонятно зачем. В таких случаях важно объяснять детям, что с незнакомыми нельзя общаться, даже если они твоего возраста.

Алексей Береговых, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское»:

Подростки, состоящие на учёте в ПДН, — самая болезненная группа, они чаще всего убегают, их уже все знают, знают, куда они могут пойти. Например, если из детского дома убегает подросток, мы уже знаем, какие адреса проверить. Бывает так, что пропавший ещё не пришёл на адрес, а его там уже ждут. Либо сотрудники уже знают, под какой диван он спрячется. Они приходят, просят посмотреть диван, открывают, и там подросток.

Самое главное — как можно раньше сообщить о пропаже. Я не знаю, откуда взялся стереотип о том, что в полицию нужно обращаться через три дня после пропажи. Это не так. Чем быстрее вы сообщите, тем больше шансов найти подростка, да и любого человека. Сначала проверяются все адреса возможного их местонахождения и торговые центры. Очень часто подростки убегают именно туда и начинают воровать. Кто-то занимается попрошайничеством, правда таких уже меньше стало. В редких случаях бывает, что подростки уезжают на поезде, автобусе. В прошлом году у нас подросток вообще улетел в Москву. Сейчас также в соцсетях очень много групп, которые могут к чему-то призывать, даже не криминальному. Насколько я знаю, есть какая-то группа «Южная Корея», которая призывает уйти из семьи, не больше. В Тагиле, к счастью, таких случаев не было.

Заболевания

Поисковый отряд «Скорпион»:

Есть разные виды заболеваний. Это может быть и Альцгеймер, и проблемы с памятью, психически нездоровые. У каждого свои особенности, но, как правило, люди с такими проблемами стараются идти в те места, которые им знакомы. Например, бабушке надо в магазин сходить. Она выходит на улицу и теряется. При этом может даже ни в один магазин не зайти, потому что помнит, что магазин в деревянном доме, хотя на самом деле этот магазин был в её родной деревне, в которой она жила 20–30 лет назад. Таких нужно искать в частном секторе. Был ещё такой случай: сидят три бабушки-подружки на лавочке. Две из них знают, что у третьей заболевание Альцгеймера, что она принимает таблетки. Они сидят у её подъезда. Когда начали расходиться, третья говорит: «А куда мне идти?» Подружки подумали, что она пошутила, и ушли. А она реально встала и забыла, где её дом. Мы её более полутора суток искали, а она пересекла всю Вагонку пешком. Потом её знакомые на машине случайно увидели, как она вдоль дороги идёт.

Алексей Береговых, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское»:

Бывает, что люди идут куда-то целенаправленно, потому что им кажется, что они там очень нужны. У нас была такая история несколько лет назад, когда человек говорил родственникам, что он должен уехать в один регион, в один город, что он там нужен кому-то. Этому никто не придавал значения. Потом этот человек пропадает, и да, действительно, его находят в том городе в церкви.

Алкоголь

Поисковый отряд «Скорпион»:

Пропавших из-за алкоголя около 20%. У них нет какого-то сезона — люди пьют всегда. Как правило, пропадают люди, которые довели себя до состояния белой горячки с острым синдромом. Тогда человек начинает видеть чертей. Есть реальный пример, который нам рассказала на лекции психотерапевт. Мужчина какое-то время пил, сильно пил, а в один из дней видит, как из телевизора вылезает чёрт и говорит: «****** (конец) тебе, я тебе сейчас уши отрежу и нос». Этот чёрт берёт нож и за мужиком бежит. Мужик на балкон, орёт, а потом открывает глаза — и уже в скорой едет, вокруг врачи, чёрта рядом нет. Поворачивает голову, видит: на месте водителя чёрт сидит и говорит: «Всё равно отрежу». Люди, которые пьют, всегда бегут, и почти всегда от чертей. Нам врач сказала, что в таком состоянии они смогут пробежать столько, сколько здоровья хватит, пока сердце не разорвётся. В прошлом году, например, в Салде пропал парень с белой горячкой. Он тогда зимой по полю пробежал 10 км, умер от разрыва сердца. Как их искать — непонятно. Единственное, они почему-то одежду снимают.

Алексей Береговых, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское»:

Люди, которые употребляют алкоголь, пропадают чаще, чем люди, которые употребляют наркотики. Они могут до такого состояния напиться, что упадут, их заметёт снегом и они замёрзнут. Такое случается нечасто, но бывает. Особенно в затяжные праздники, такие как Новый год. Уйдут к друзьям или знакомым и пьют там, не сказав никому. Их, конечно, много, но их несложно найти.

Лес, рыбалка

Поисковый отряд «Скорпион»:

В прошлом году осенью нам каждые четыре часа звонили и говорили, что кто-то ушёл в лес и не вернулся. Нет какой-то возрастной категории. Пропадают взрослые, дети, старики — и не всегда удаётся найти их живыми. Чаще всего люди идут в лес уверенными, что знают лес лучше лесников, что с ними ничего не случится и беда обойдёт их стороной. Но на практике выходит иначе.

Бывает, что человек уехал на рыбалку и не вернулся. Так, например, в 2018 году под лёд провалились два местных рыбака. Они поехали рыбачить в район Мурзинки. У одного были проблемы с сердцем, и он решил пройти через камыши, но лёд под ним провалился. Товарищ бросился его спасать, но так и не смог. Их тела обнаружили спустя два месяца после пропажи.

Алексей Береговых, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское»:

Это одна из самых больших групп пропавших. Она хоть и сезонная, но грибники пропадают очень часто. У людей же как принято: сообщать о пропаже, когда уже на улице темно. А надо договариваться заранее о том, на сколько времени пошёл человек, во сколько планирует вернуться, куда именно пойдёт. И обязательно у людей должна быть связь, чтобы в случае чего можно было позвонить и сказать: «Я потерялся».

А рыбаки в основном пропадают, когда уходят одни на весенний или осенний лёд. Таких очень мало.

Секта

Поисковый отряд «Скорпион»:

Я во время одного поиска мониторил секты и выяснил, что в Нижнем Тагиле официально зарегистрировано 24 секты, неофициально — около 80. Они создаются под разными названиями и предлогами. Когда начал ещё шире копаться, нашёл организацию, в названии которой что-то про личностный рост. Ничего с сектой вроде не связано, но это, скажем, узаконенная секта. Человек приходит туда, когда у него не идёт бизнес, ещё какие-то проблемы. И они начинают ему помогать, дают какую-то надежду. Но после такой обработки ему дают нелепые указания, чтобы проверить его «верность». Например, в Москве женщина-бизнесмен выходила выгуливать утюг. Такое ей дали задание. И всё это под контролем. Потом они довели до самоубийства известных моделей. Как правило, когда у людей заканчиваются деньги, они становятся бесполезными и их доводят до самоубийства. Чаще всего они прыгают с моста или вешаются.

Мы так часто с сектами не сталкивались. Но когда мы подъезжали к одной из официально зарегистрированных, оказалось, что там настолько сильно выстроена система охраны, что ты ни под каким предлогом туда не пройдёшь. Вход, так сказать, только по приглашению.

Криминал

Алексей Береговых, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Нижнетагильское»:

Понять, что это именно криминал, можно, если человек пропадает без каких-либо причин. То есть раньше он не уходил, не пропадал. Или когда у человека есть кредиты, займы, долги, проблемы в семье, проблемы на работе. Здесь мы выделяем категории: это несовершеннолетние, в отношении которых часто преступления могут совершаться, и женщины или девушки молодые. В прошлом году у нас был случай, когда на территории 18-го отдела полиции молодая девушка пропала. Она пропала без видимых причин. Отработан, грубо говоря, весь город, другие города области, но ни по камерам видеонаблюдения её не видно, ни на транспорте этот человек не передвигался. Куда она могла исчезнуть, пока не можем предположить. Или, например, был у нас случай в 2001 году, когда в лесу пропал 6-летний мальчик. Бабушка попросила его отнести корзинку к деду в мотоцикл, а между ними расстояние было около сотни метров. В итоге мальчик пропал без всяких следов. Это могли быть и дикие звери, и посторонние лица, зацепок практически нет. 19 лет назад он пропал, и до сих пор неизвестно, что случилось.