«Два процента зарядки на телефоне могут стоить вам жизни». Волонтёры отряда «Скорпион» рассказали, как вести себя в лесу и через что им приходится пройти на поисковых операциях

В лесах появились грибы, а у спасателей увеличилось число звонков о пропаже людей. Сообщение о «потеряшке» может поступить в любой момент, поэтому нужно всегда быть готовым оперативно собрать необходимое снаряжение и уехать в лес на поиски, которые часто длятся не один день и не одну ночь, а несколько суток и даже недель. Волонтёры поискового отряда «Скорпион» наряду с профессиональными спасателями и полицейскими ищут заблудившихся людей. Их жизнь непредсказуема, заранее что-либо планировать получается плохо. О том, как «скорпионам» удаётся совмещать работу и поиски, с какими трудностями они сталкиваются и что нужно делать, если заблудился, узнала журналист АН «Между строк» Екатерина Пономарёва.

Этот материал к публикации мы готовили долго. Чтобы пообщаться с волонтёрами, нам пришлось ехать с ними на поиски женщины в Висимо-Уткинске и несколько часов ходить по мокрому лесу, болотам и глине. Но нелегко только тем, кто проходит это испытание впервые. Волонтёры поискового отряда столкнулись с этим ещё три года назад и уже наловчились переносить трудности.

«У нас была команда по страйкболу, которая называлась "Скорпион". Кроме того, что мы ходим по лесу и прочее, у нас ещё и снаряжение было, радиостанции. К нам обратились родственники одного потерявшегося, и мы решили помочь, попробовали, посмотрели, как это всё работает».

Позже о помощи попросил товарищ, родственница которого ушла за ягодами и не вернулась. С того момента ребята стали пробовать себя в новом деле снова и снова, а после организовали поисковый отряд, который назвали в честь команды по страйкболу «Скорпион». Сейчас в коллективе 23 человека, 8 из которых девушки. 29-летняя Олеся Кондратенко пришла сюда несколько месяцев назад, но уже стала частью большой семьи.

«Меня с детства папа воспитывал как мальчика, то есть мне в лесу не впервой, я достаточно неприхотливый человек. Когда человек пропадает, а ты летишь на поиск, и неважно, в какое время дня или ночи, тобой движет одно желание — найти человека живым, желание успеть», — рассказала Олеся.

Однако не все участники отряда ходят по лесам. Даша Пашкина — информационный организатор, в её обязанности входит сбор сведений о пропавших, чтобы составить ориентировку. Как оказалось, и это бывает непросто.

«Здесь важно всё: обстоятельства пропажи, постоянные маршруты, имел ли человек вредные привычки, о чём говорил, в каком настроении был, куда собирался, во что был одет, особые приметы, что было с собой. И даже марка сигарет играет важную роль. На сбор информации уходит час-полтора, но самое тяжёлое — пропускать всё это через себя. Сложно сдерживаться, когда тебе звонят родственники, друзья пропавших и рыдают в трубку, а тебе нужно их успокоить и пытаться при этом не заплакать самой», — рассказывает Дарья.

«Скорпионы» не скрывают: устают физически и эмоционально. Но когда находишь человека, это даёт силы и дальше помогать людям.

«У нас один поиск был чисто по инфопоиску, который очень хорошо сработал. Нам где-то в 10 часов упала заявка, потом по звонкам очевидцев, которые где-то видели дедушку, мы его нашли. И когда в четыре часа был контрольный звонок и мы поняли, что это точно наш дедушка, я позвонила Игорю (руководителю отряда. — Прим. ред.), побежала домой, у меня было ощущение какого-то счастья непонятного, меня распирало от радости, что дедушка этот не останется в одних тапочках ночевать на улице, что он приедет домой и всё будет хорошо», — вспоминает Даша.

На вопрос журналиста, как часто хочется всё бросить и перестать искать, «Скорпионы», не сговариваясь, отвечают, что после каждого поиска.

«Игорь с Костей со сбитыми ногами, Толян со сбитыми ногами, у меня шишка на ноге. А это только за последние три дня. Мы провели все ночи в лесах. Ночные поиски самые тяжёлые и травмоопасные, лес трудный, почти стеной стоит. Снаряжение насквозь сырое у всех. А ещё туман, темно и дождь. Ты в любой момент можешь встать на скользкую кочку. Поскользнулся, упал и ногу вывихнул. И проходишь ты минимум 10 километров, поэтому с каждого такого поиска выходишь и думаешь: ну на фиг, зачем это всё. Но это не серьёзно, конечно, как только новый звонок — выезжаешь, ни секунды не раздумывая», — говорят в отряде.

Важно помнить, что поиск людей — это не основная занятость «скорпионов». Кто-то работает на заводе, кто-то — специалистом по работе с клиентами, и всем приходится срываться со службы и по первому зову уезжать.

«У нас было так, что выехали дедушку искать, километры проходили. Дедушка тихо, но нормально передвигался. А он лесник бывший, и это его угодье. Всегда говорил, что уйдёт в лес и умрёт. В день пропажи он сходил в баню, помылся, бабушка его тоже пошла в баню, а тот раз — и сквозняк нарисовал (ушёл. — Прим. ред). Паника, крик, надо искать. Ищем одну ночь, вторую, не можем найти. Все родственники говорят, что он ушёл прямо, в лес, всё. В той деревне лес поваленный, корни торчат повсюду, их немерено. Ходишь и под каждый корень заглядываешь, причём не только заглядываешь, а берёшь палку и протыкаешь яму под этим корнем. Мы приехали, всех послушали. А в итоге всё оказалось проще: он три дома прошёл, там колодец был, он решил попить, споткнулся и упал. А мы несколько дней искали», — вспоминает Алексей Дылдин.

Нередко координаторы и информационные организаторы выводят человека из леса по телефону, не прибегая к помощи спасателей. Но чтобы операция прошла успешно, спасатели поискового отряда «Скорпион» рассказали, как правильно пользоваться мобильным устройством в случае, если вы заблудились.

«Если вы потерялись, звоните 112, говорите, что потерялись там-то, позвоню через два часа. Отключаете телефон, два часа ждёте. Для чего это нужно? Нам, поисковикам и службам нужно около часа или полутора, чтобы собраться. Если вы не выключите телефон, вам позвонят все подруги и друзья, узнают, как вы там себя чувствуете. И когда вот этих двух-трёх процентов не будет хватать, чтобы поговорить со мной как с координатором, то это может стоить вам жизни», — рассказал координатор поискового отряда «Скорпион» Константин Валиахметов.

Спасатели утверждают: люди пропадают, потому что идут в лес неподготовленными. Чтобы заблудиться, достаточно получаса, поэтому поисковики настоятельно рекомендуют даже в короткий поход в лес брать с собой вещи первой необходимости. АН «Между строк» публикует список того, что должно быть в рюкзаке грибника.

Но даже если вы заблудились, взяв всё снаряжение, важно помнить некоторые правила, которые ускорят поиск и сохранят вам жизнь.

На поиски из отряда выезжает порядка 10 человек. Если им не удалось найти человека, их сменяет вторая группа. Однако даже небольшое количество добровольцев собрать сложно, многих не отпускают с работы. Поэтому лишняя пара рук и ног не помешает, «Скорпионы» приглашают на поиски всех желающих. Волонтёры могут выезжать на поиски или помогать материально, ведь все работы в отряде ведутся на личные средства. Чаще всего у новых волонтёров есть огромное желание искать, но совершенно нет навыков, поэтому молодых «скорпионов» приходится учить. До недавнего времени у отряда не было помещения, где можно было бы хранить снаряжение, проводить собрания и учить подрастающее поколение. Но в начале августа глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предоставил им квартиру для штаба.

«Штаб был нам нужен для того, чтобы собираться там в любое время, то есть с доступом 24 часа в сутки. Там мы будем обсуждать действия перед поиском, раскладывать карты и, возможно, в будущем будем обучать молодых волонтёров. У нас уже сейчас есть определённый актив, их надо учить, чтобы в случае чего они могли самостоятельно выезжать на поиски. Будем учить пользоваться компасом, оборудованием, тому, на что стоит обращать внимание при поисках. Элементарно им нужно будет преподавать картографию, чтобы они ориентировались в лесу», — уточняют в отряде.

Для того чтобы учить молодых бойцов, «скорпионам» также приходилось посещать различные семинары и мастер-классы. Что-то знали сами, что-то рассказывали коллеги, добровольцы часто за свой счёт ездили в Москву, учились у отряда «Лиза Алерт». Сейчас вместе с городскими спасателями они учатся поиску на воде, первой медицинской помощи. Чтобы поисковое дело развивалось и дальше, два года назад участники отряда пробовали открыть филиал в Серове, но сохранить его не смогли.

«Все, как правило, думают, что там платят зарплаты, как у спасателей. Когда мы пробовали открыться, там даже вроде коллектив собрался, но я так понял, что запал у них быстро пропал, и всё. Вообще, хотелось бы охватить северную сторону, чтобы там была хотя бы пара отрядов, очень бы хотелось, но не каждый готов», — рассказал Сергей Гапонов.

Тагильчане не отчаиваются и не бросают идею. Возможно, в будущем всё получится, говорят в отряде. А сейчас поисковики пробуют подавать заявки на гранты, один уже получили.

«Мы в грантах начали участвовать только в этом году. Участвовали в двух пока. Первый — "Добровольцы России", это всероссийский конкурс, там, к сожалению, мы не вышли в полуфинал. Второй — от молодёжного комитета администрации Дзержинского района, мы выиграли определённую сумму. На эти деньги мы планируем приобрести три навигатора. Дальше будем пробовать ещё», — говорит Олеся Кондратенко.

В прошлом году в осенний период звонки о пропаже людей поступали «скорпионам» раз в четыре часа. В этот раз блуждающих по лесу не меньше: как отмечают в отряде, пропадают взрослые, дети, старики — и не всегда удаётся найти их живыми. Чаще всего люди идут в лес уверенными, что с ними ничего не случится и беда обойдёт их стороной. Но на практике выходит иначе. Поэтому волонтёры поискового отряда просят тагильчан и жителей пригорода быть аккуратными в лесной чаще, не заходить далеко и брать с собой минимальный набор продуктов и снаряжения. Подумайте о том, что на поиски выезжают люди, которые жертвуют работой и семьёй ради вашего спасения.