Под Нижним Тагилом в лесу пропала 39-летняя женщина

Полиция, спасатели Центра защиты населения и волонтёры отряда «Скорпион» разыскивают в лесополосе возле Висимо-Уткинска 39-летнюю Ольгу Жакову, которая вечером 6 августа вышла из дома по улице Советской и до настоящего времени её местоположение неизвестно. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», накануне Жакова находилась в гостях, где выпивала со своей подругой. Около 18:00 женщина собралась домой, но по пути заблудилась в ближайшем лесу. Первое время Жакова выходила на связь и по телефону попросила помощи у спасателей, но позже подруга женщины отменила вызов, поскольку надеялась своими силами найти потеряшку. В полицию знакомые Жаковой обратились только сегодня утром, когда самостоятельные поиски результата не дали.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги Жаковой или вы хотите помочь в её поисках, обращайтесь в поисковый отряд «Скорпион» по телефонам: +7(904)172-05-95, +7(919)386-27-61, +7(908)639-73-94.