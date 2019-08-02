Мэрия Нижнего Тагила отдала поисковому отряду «Скорпион» помещения для штаба

Мэрия Нижнего Тагила отдала в безвозмездное пользование местному волонтёрскому поисковому отряду «Скорпион» муниципальное помещение. Создатель и руководитель отряда Игорь Гапонов просил у чиновников найти отдельное помещение под штаб этим летом во время личного приёма у главы города Владислава Пинаева. Тогда Гапонов отмечал, что помещение должно быть с допуском 24 часа в сутки, потому что поиск людей в основном идёт ночью. Тагильская администрация передала «Скорпиону» 65,6 кв. метра на Аганичева, 8.

Отряд «Скорпион» уже почти три года занимается поиском пропавших уральцев. В составе отряда более 20 человек, они прошли необходимое обучение, и сейчас на их счету уже свыше 200 поисковых операций. При этом у всех есть основная работа. А руководитель отряда Игорь Гапонов сейчас учится на врача. «Скорпионовцы» всегда рады любой поддержке — бензином, техникой, добровольцами.