В Нижнем Тагиле с рабочего места бесследно исчез сотрудник «Коксохима»

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 35-летнего сотрудника коксохимического производства Нижнетагильского металлургического комбината, который утром 10 сентября ушёл на работу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», заявление о пропаже поступило в полицию накануне от его супруги. По информации правоохранительных органов, согласно данным электронной базы службы безопасности комбината, мужчина территорию предприятия не покидал.

Как сообщает TagilCity.ru, мужчина попросил коллегу налить воды в чайник, а когда тот вернулся, то напарника не обнаружил. При этом все личные вещи пропавшего остались на месте.