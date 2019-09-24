Свердловская область заняла второе место в списке регионов с наибольшим количеством пропавших без вести детей

Свердловская область оказалась на втором месте списка российских регионов, где чаще всего пропадают без вести дети, сообщает Следственный комитет России.

Возглавила рейтинг Московская область, посе Свердловской области идут Иркутская, Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края.

По данным следователей, чаще всего дети убегают из социальных учреждений, от родителей из-за конфликтов и рукоприкладства, неблагоприятных условий жизни и асоциального поведения мам и пап. Поисками детей занимаются правоохранители, волонтёрские организации и добровольцы из числа местных жителей.

Отмечается, что по Свердловской области в розыске находятся 98 детей, которые ушли из дома и не вернулись. Часть пропавших за время розыска стали совершеннолетними: в частности, на сайте СКР есть ориентировка на Валерия Огуренкова, который пропал в Берёзовском в 2001 году, когда ему было 13 лет. В 2019-м ему должен исполниться 31 год, пропавший до сих пор не найден.

Около 800 детей, рождённых в России, могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе. Следователи намерены вернуть их на родину. Чтобы упростить поиски, в России появится база ДНК-учёта родственников пропавших без вести детей. Создать её поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.