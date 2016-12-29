С Новым годом! Поздравление нашим читателям

Уходящий год запомнится нам множеством событий. Признаемся честно: для редакции АН «Между строк» 2016-й выдался непростым – мы работали сверхурочно, стараясь делать самые оперативные новости в дни праймериз и выборов депутатов в Госдуму и Заксобрание. На нашего журналиста Антона Селиверстова напали и ограбили во время редакционного задания. К главному редактору Наталье Вахониной пришли домой с обыском.

Но именно в этом году мы почувствовали самую активную поддержку читателей и взаимодействовали с ними гораздо больше, чем раньше. Множество новостей мы узнали благодаря звонкам и письмам в редакцию. Читатели делились с нами фотографиями, видеороликами и документами, выражая доверие и нередко последнюю надежду на помощь. Вокруг АН «Между строк» собралась аудитория образованных, критически мыслящих людей, которые не привыкли закрывать глаза на проблемы, а ищут все возможные способы для их решения. И мы всегда старались помогать настолько, насколько это в наших силах как журналистов. Иногда достаточно было осветить проблему, чтобы нашлось решение. Так было с семьёй Пилипенко, у которых коляска для двойняшек не входила в нестандартный лифт в доме на Вагонке – рабочие «Тагиллифта» расширили проём после нашей публикации. А семье Фирстовых, которые жили в полуразрушенном бараке на заброшенной железнодорожной станции, журналисты подсказали, как правильно оформить документы, чтобы в мэрии узнали об их проблеме. В новую квартиру Фирстовы переехали спустя всего полтора месяца. Подобных историй в этом году было немало.

В следующем году Нижний Тагил ждут важные события и, возможно, большие перемены: осенью пройдут выборы губернатора, главы города и депутатов в Гордуму. И мы надеемся, что эти изменения позитивно скажутся на нашем городе.

По традиции в праздничные дни редакция АН «Между строк» уходит на небольшие каникулы. Но если что-то случится, без главных новостей мы вас не оставим. А также опубликуем несколько текстов об итогах 2016 года, исторических новогодних традициях Нижнего Тагила, грядущих изменениях в законодательстве.

Будьте здоровы и счастливы в новом году!

Редакция агентства новостей «Между строк»