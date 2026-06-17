В Нижнем Тагиле сбили 11-летнюю девочку на зебре

В прошедший понедельник, 15 июня, на Руднике им. III Интернационала произошло ДТП с участием ребёнка.

Около 19:00 у дома № 53 на улице Ульяновской женщина за рулём Kia Sportage сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водителем являлась 42-летняя тагильчанка с 16-летним стажем вождения. За этот год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения женщина привлекалась 1 раз. В момент ДТП была трезва. Автоинспекторам она объяснила, что девочка выбежала на зебру внезапно, а экстренное торможение не помогло избежать наезда.

В отношении женщины был составлен протокол по ст. 12. 18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу), а также возбуждено производство по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ, повлёкшее причинение вреда здоровью потерпевшего). По факту ДТП проводится проверка.