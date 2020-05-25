Роспотребнадзор подал в суд на сеть «Красное и белое» из-за вспышки коронавируса в Екатеринбурге

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 28 мая рассмотрит административный протокол, составленный управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в отношении компании «Абсолют», которая управляет в регионе алкомаркетами «Красное и белое», сообщает пресс-служба суда региона.

Среди нарушений, которые Роспотребнадзор обнаружил на складе, — недостаток средств индивидуальной защиты для сотрудников, отсутствие бактерицидных ламп. Также ведомство указывает на то, что у работников не измеряли температуру перед началом смен.

«На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими. Это привело к заражению сотрудников, [нарушения] могут способствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции», — передаёт доводы Роспотребнадзора пресс-служба облсуда.

Ведомство просит привлечь предприятие к ответственности за нарушения санитарных правил (по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ), которые привели к вспышке коронавирусной инфекции среди сотрудников распределительного центра на окраине города. Роспотребнадзор просит официально приостановить деятельность склада, где произошла вспышка. Несмотря на то, что представители сети «Красное и белое» уже заявляли, что распределительный центр временно прекратил работу, судебный запрет помешает им открыться снова.

Напомним, о вспышке коронавируса в сети «Красное и белое» стало известно в середине мая, управление Роспотребнадзора подтвердило, что коронавирус нашли уже у 103 сотрудников склада; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о 136 заболевших. При этом сами представители сети заявили, что работа склада на окраине Екатеринбурга уже приостановлена, тесты взяты более чем у 600 сотрудников. Также в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что проверили около 200 магазинов сети и нашли многочисленные нарушения. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, нарушителям выдали предписание об устранении нарушений на двое суток.

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