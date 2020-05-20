Роспотребнадзор назвал сроки снятия связанных с коронавирусом ограничений в Свердловской области

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских ответил на вопрос, когда можно будет снимать с региона ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пишет Znak.com.

По его словам, сделать это можно будет не раньше чем через 20 дней — и то только в том случае, если в регионе начнёт стабильно снижаться заболеваемость, чего пока не происходит.

«Чтобы снимать ограничения, нужно, чтобы не меньше четырёх-пяти дней стабильно снижались показатели заражения и распространения. После этого можно немного ослаблять и наблюдать ситуацию в течение семи-девяти дней и только после этого переходить к следующему этапу. Если завтра у нас начнёт стабильно снижаться заболеваемость — через 20 дней, не раньше, мы сможем снимать ограничения. Это же касается и работы кафе», — заявил Козловских.

Глава управления Роспотребнадзора подчеркнул, что даже после снятия ограничений возвращения к прежней жизни не будет.

«До появления вакцины должна быть социальная дистанция, масочный режим и так далее», — добавил Козловских.

На сегодняшний день в регионе заболели 3134 человека, большинство из них — в Екатеринбурге. При этом на выходных врачи зафиксировали вспышку заболевания работников склада сети «Красное и белое», которая пока не до конца отражена в статистике по заболеваемости.

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