В Екатеринбурге после вспышки коронавируса закрылся склад сети «Красное и белое»

В Екатеринбурге сеть «Красное и белое» закрыла склад «Абсолют», где произошла вспышка коронавирусной инфекции: 635 сотрудников склада отстранены от работы до тех пор, пока не получат результаты исследования на коронавирус, пишет Znak.com.

На время закрытия отгрузки со склада в магазины сети в Екатеринбурге полностью остановлены, но торговые точки работают, так как товар туда везут из других регионов. В компании подчеркнули, что ею выполняются все рекомендации по недопущению распространения инфекции.

«На сегодняшний день, по данным управления Роспотребнадзора Свердловской области, известно о 103 случаях подтверждённого заражения COVID-19. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается», — заявили в сети.

Накануне на странице губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в соцсети Instagram сообщалось, что коронавирус подтвердился у 136 сотрудников склада «Красного и белого». Именно из-за этой вспышки, по словам Куйвашева, он решил продлить действие режима самоизоляции до 25 мая.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».