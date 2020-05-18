Большинство ограничительных мер в Свердловской области продлены до 25 мая. Возобновляется плановый приём во всех медучреждениях

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил с завтрашнего дня, 19 мая, возобновить плановый приём пациентов во всех государственных и муниципальных больницах. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Продолжить работу также смогут организации, имеющие медицинскую лицензию. Это частные клиники, косметологии. Ранее были разрешены прогулки в парках и занятия спортом на улице.

Большинство ограничительных мер по-прежнему сохраняется до 25 мая. Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим, людям старше 65 лет — обязательную изоляцию. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в области в течение этой недели, отметил Куйвашев.

Напомним, ранее в Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл на карантин склад сети магазинов «Красное и белое». У сотрудников склада был выявлен коронавирус. В Instagram глава региона отметил, что новую инфекцию обнаружили у 136 из 232 человек, которые трудятся в этой организации. Госпитализированы только 26. Остальных могут разместить во временном госпитале, организованном в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего в логистической компании на Урале работают 834 сотрудника, у многих из них есть признаки ОРВИ. Поэтому в ближайшее время анализ на коронавирус возьмут у каждого из них.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».