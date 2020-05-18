Большинство ограничительных мер в Свердловской области продлены до 25 мая. Возобновляется плановый приём во всех медучреждениях

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил с завтрашнего дня, 19 мая, возобновить плановый приём пациентов во всех государственных и муниципальных больницах. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Продолжить работу также смогут организации, имеющие медицинскую лицензию. Это частные клиники, косметологии. Ранее были разрешены прогулки в парках и занятия спортом на улице.
Большинство ограничительных мер по-прежнему сохраняется до 25 мая. Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим, людям старше 65 лет — обязательную изоляцию. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в области в течение этой недели, отметил Куйвашев.
В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Решение будет принято в ближайшее время. Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.
Напомним, ранее в Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл на карантин склад сети магазинов «Красное и белое». У сотрудников склада был выявлен коронавирус. В Instagram глава региона отметил, что новую инфекцию обнаружили у 136 из 232 человек, которые трудятся в этой организации. Госпитализированы только 26. Остальных могут разместить во временном госпитале, организованном в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего в логистической компании на Урале работают 834 сотрудника, у многих из них есть признаки ОРВИ. Поэтому в ближайшее время анализ на коронавирус возьмут у каждого из них.
Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».