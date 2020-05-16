В Екатеринбурге закрыли на карантин склад сети «Красное и белое» из-за массового заболевания сотрудников коронавирусом

В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл на карантин склад сети магазинов «Красное и белое». Как пишет Znak.com со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области, у 24 сотрудников склада был выявлен коронавирус.

«Роспотребнадзором введены карантинные меры в складских помещениях, в общей сложности у 24 сотрудников лабораторно подтверждён COVID-19. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия для того, чтобы не допустить распространения инфекции среди работников, в том числе постконтактные тестирования, изоляция контактировавших и обеззараживание помещений», — добавили в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус подтверждён у 2 571 жителя региона, за минувшие сутки было выявлено 105 новых случаев инфицирования, умер один человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».