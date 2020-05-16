В Свердловской области за сутки выявлено 105 случаев коронавируса, умер один человек. В Нижнем Тагиле двое новых заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 105 новых случаев коронавируса. В оперативном штабе также сообщили о смерти ещё одного пациента с COVID-19. В Нижнем Тагиле выявили двоих заболевших.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксирован 2 571 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 66 — в Нижнем Тагиле. Выписано из больниц 78 человек. Всего уральские врачи вылечили 704 пациента. Умерли 6 свердловчан. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое, 44 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное.

Всего по России за последние сутки выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 4 940 человек, зафиксировано 119 летальных исходов. Всего на сегодняшний день в России выявлено 272 043 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».