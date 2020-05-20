Губернатор Куйвашев пригрозил отозвать лицензию у сети «Красное и белое», на складе которой обнаружили очаг коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram пригрозил отозвать у сети магазинов алкоголя «Красное и белое» лицензию на торговлю в регионе из-за нарушения требований профилактики коронавируса.

«Проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, то есть организовать регулярное измерение температуры было просто невозможно. Некоторые сотрудники "Красного и белого" вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации. Из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти. В самих магазинах, насколько я знаю, тоже есть проблемы: в некоторых из них люди толпятся, не соблюдают никакие дистанции, продавцы и охрана пускают покупателей без масок. На сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил меня, что "Красное и белое" готово идти на контакт и сделать всё возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживёт без этой сети — если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», — написал Куйвашев.

Позже в «Красном и белом» заявили, что не получали решения об аннулировании лицензии.

«Наша компания строго выполняет все требования, которые предъявляются к продаже алкогольной продукции», — утверждают в пресс-службе организации.

Напомним, 19 мая сеть «Красное и белое» заявила о закрытии склада в Екатеринбурге, так как у 103 его сотрудников был выявлен коронавирус. До получения результатов теста от работы отстранены все 634 работника склада. После вспышки заболевания в «Красном и белом» Евгений Куйвашев до 25 мая продлил большинство ограничений, установленных в Свердовской области из-за эпидемии.

На сегодняшний день в Свердловской области выявлено 3134 случая коронавируса, 890 человек выздоровели, 8 умерли.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».