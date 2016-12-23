Reuters: В Милане в перестрелке убит предполагаемый берлинский террорист (ФОТО)
Миланская полиция застрелила мужчину, который предположительно был за рулём грузовика, врезавшегося в людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит в ночь на 23 декабря во время проверки документов. Сообщается также, что предполагаемый террорист кричал «Аллах акбар», ему удалось ранить в плечо одного из полицейских. Документов при погибшем найти не удалось.
#Berlino, Anis Amri ucciso a #Milano dalla polizia https://t.co/C7vusevIeP pic.twitter.com/GosTy4HaCq— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 23 декабря 2016 г.
Грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. В результате нападения погибли 12 человек, ещё 48 получили травмы. Позже ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в России). В нападении подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу.
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Агентство новостей «Между строк»