Прожиточный минимум в Свердловской области с июля вырастет на 205 рублей

С июля в Свердловской области прожиточный минимум увеличится на 205 рублей — до 10 183 рублей, пишет znak.com. Изменение прожиточного минимума зафиксировано в проекте постановления правительства региона об установлении величины прожиточного минимума на 3-й квартал 2017 года.

Предполагается, что прожиточный минимум составит 10 183 рубля в расчёте на душу населения. Для трудоспособного населения с июля он вырастет на 212 рублей — до 10 865 рублей, для пенсионеров увеличится на 166 рублей — до 8421 рубля, для детей увеличится на 282 рубля — до 10 492 рублей.

В проекте отмечается, что эти величины устанавливаются исходя из потребительской корзины в Свердловской области и данных Свердловскстата об уровне цен.

Агентство новостей «Между строк»