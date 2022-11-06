Праздник Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Внедрённый новой властью, он был принят народом с энтузиазмом, подогретым дополнительными выходными

Идея отмечать День Октябрьской социалистической революции в молодой стране Советов возникла с самого начала её существования, и праздничные шествия в Петрограде и Москве прошли уже в 1918 году. В них приняли участие воинские подразделения и делегации заводов и фабрик. Тогда же несколько пламенных революционеров — Яков Свердлов, Лев Каменев, Лев Троцкий и ряд других — выступили с предложением ежегодно проводить по всей стране «массовые демонстрации трудящихся масс, поддерживающих власть рабочих и крестьян».

Правда, поначалу демонстрации были малочисленными. В уездных и губернских городах проходили парады частей местных гарнизонов и милиции, к которым присоединялись делегации от предприятий. В большинстве городов праздничные мероприятия и вовсе ограничивались митингами на предприятиях и сельских сходах. Тем не менее новый праздник народ принял — этот день был объявлен выходным по всей стране.

А 26 октября 1927 года Президиум Центрального исполнительного комитета СССР постановил: «Годовщина Октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней — 7 и 8 ноября. Производство работ в эти дни воспрещается на всей территории Союза ССР».

В Нижнем Тагиле первое время демонстрации не проводились. Зато на всех предприятиях города проходили праздничные митинги, после чего их участники отправлялись на субботники. К вечеру тагильчане, если позволяла погода, выходили на гуляния. А чаще всего собирались у кого-нибудь дома за столом, накрытым в складчину. Но после того, как 7 ноября 1925 года в городе был открыт памятник Ленину, было решено устраивать общегородские митинги, посвящённые Дню Октябрьской революции, на площади перед ним.

Митинг 7 ноября 1925 г. у памятника Ленину (фото с колокольни Входо-Иерусалимской церкви) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Uralskij-sledopyt-Lenina-2.jpg) Митинг 7 ноября 1925 г. у памятника (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//9а-1925-год.-Открытие-памятника-В.И.-Ленину.-Построен-на-средства-трудящихся..jpg)

Областные партийные власти ежегодно требовали от тагильского горкома ВКП(б) «многократно увеличить присутствие сознательных народных масс на мероприятиях, посвящённых годовщине Октябрьской революции», чтобы подчеркнуть «всенародную поддержку населения» советской власти. Для того чтобы повысить посещаемость праздничных митингов, городские Советы при поддержке облисполкома начали устраивать культурно-просветительские мероприятия: лекции, выступления агитбригад, раздачи книг и журналов, выставки. Так, в 1927 году в Нижнем Тагиле были открыты сразу две выставки: произведений живописи и скульптуры и окружная промышленно-экономическая выставка, на которой были представлены экспонаты из Нижнего Тагила, Ивделя, Кушвы, Верхней Салды, Надеждинска (ныне — Серов). Обе выставки были приурочены к 10-й годовщине Октябрьской революции и работали на постоянной основе.

В начале января 1928 года первый нарком просвещения СССР Анатолий Васильевич Луначарский побывал в Нижнем Тагиле и посетил промышленно-экономическую выставку, а затем выступил перед горожанами в бывшем доме купцов Ляпцевых (ныне — Дом культуры школьников НТМК). Визит наркома стал важным событием в жизни Нижнего Тагила, а его выступление произвело на тагильчан большое впечатление. В своей речи Луначарский похвалил жителей города за бережное отношение к истории и культуре и призвал развивать в Тагиле традиционные ремёсла и массовые мероприятия. Нарком не уточнил, что значит «массовые мероприятия», но местные власти в этом же году начали проводить демонстрации и утвердили схему первомайских и октябрьских шествий по центру города — улицам Ленина, Карла Маркса и Первомайской.

Позднее, после того как на Предзаводской площади и вокруг памятника Ленину был разбит сквер Рабочей Молодёжи, праздничные митинги, которыми предварялись демонстрации, перенесли на улицу Карла Маркса, где у дома Ляпцевых стали устанавливать трибуну. Изменился и порядок движения колонн: сначала должны были проходить сводные колонны заводов и учреждений, после них — учащиеся школ и ФЗУ (фабрично-заводских училищ) и спортсмены. В завершении шествия проходили силовики: части военного гарнизона, милиционеры и чекисты.



Праздничная демонстрация на улице Карла Маркса (фото неизв. автора, 1930 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//image.jpg)



В 1930-х годах ноябрьские демонстрации в Нижнем Тагиле стали обретать привычные формы. За два-три, а то и четыре дня до праздника фасады домов украшались транспарантами, портретами пролетарских вождей и теоретиков коммунизма, на столбы вывешивались красные флаги, а на афишных тумбах и заборах появлялись газеты с тезисами к предстоящему мероприятию. Количество демонстрантов тогда не регламентировалось, но за неделю-полторы до демонстрации на заводах активизировались агитаторы, которые убеждали рабочих «в едином порыве» выйти на демонстрацию и тем самым показать «сплочённость перед гидрой мирового империализма». Но если на майские демонстрации люди выходили охотно, то в ноябре из плохой погоды не спешили. В 1990-х в архивах ЦДООСО (Центра документации общественных организаций Свердловской области) были найдены документы 1930-х годов, свидетельствующие о резком увеличении в городах области числа заболевших воспалением лёгких, ангиной и другими простудными заболеваниями. В числе первых значились города Свердловск и Нижний Тагил.



Тагильчане, следующие к месту проведения демонстрации по ул. Свердлова (ныне застроена)

(фото неизв. автора, 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Prazdnichnaja-demonstracija-na-ul.-Lenina.-1930-e-gody..jpg)



Другой проблемой было обеспечение безопасности во время митингов и демонстраций, которые привлекали карманников, воров, грабителей и хулиганов. Эта проблема обострилась после того, как в народе сформировалась традиция отмечать день рождения революции употреблением спиртных напитков. Для поддержания общественного порядка во время демонстраций из числа рабочих формировались дружины, но эта мера мало помогала. Особенно вечером, после демонстраций. В 1980-х ветераны КГБ рассказывали, что в некоторые годы в ночь с 7 на 8 ноября с улиц города в морг доставлялось по 25–30 человек. Боролись с разгулом уличной преступности долго, но стабилизировать криминогенную обстановку удалось лишь в годы войны, после выхода директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года № П509 и введения на заводах города военного положения.

В 1930-х годах на демонстрациях начали использовать технику: автомобили и мотоциклы. Их украшали обычно флагами и транспарантами, но были случаи, когда автомобиль с помощью фанерных щитов превращали в танк, паровоз или корабль, похожий на крейсер «Аврора». Также делали такие макеты и муляжи паровозов, тракторов или кораблей, которые можно было носить на руках. Изготавливали их из ткани и фанеры, и четыре-шесть человек могли без особого труда пронести муляж во главе колонны демонстрантов.

Муляж паровоза перед ДК железнодорожников накануне ноябрьской демонстрации (фото неизв. автора, 1930 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb.jpg) Макет танка на демонстрации на ул. Карла Маркса (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//10а-Здание-с-тремя-этажами.-Тагильский-радиоузел-ул.К.-Маркса-1936-год..jpg)

Тогда же, в 1930-х, по маршруту построения и прохождения колонн демонстрантов стали появляться объекты выносной торговли. Горячий чай и выпечка в холодный ноябрьский день оказались очень кстати. С тех пор лотки с чаем, бутербродами, пирожками, беляшами стали постоянными спутниками демонстраций.

Во время Великой Отечественной войны городские митинги и демонстрации не проводились. 7 ноября на заводах и в учреждениях проходили торжественные собрания, а в школах — праздничные линейки. Празднование перекочевало с улиц в дома и квартиры. Впрочем, сильно разгуляться в этот день не удавалось: праздничные ноябрьские дни снова стали рабочими, а за появление на производстве в пьяном виде можно было получить реальный срок.

Первые послевоенные демонстрации трудящихся состоялись в 1946 году. Сначала демонстрацией отметили Первомай, а затем и День Октябрьской революции. С 1948–1950 годов на шествия трудящихся партийные органы стали повсеместно спускать разнарядки — вывести на демонстрацию столько-то человек. В городе стало обычным делом посвящать очередной годовщине Октября трудовые свершения: выполнение годового плана, досрочное завершение строительства и тому подобное. Изменились правила прохождения демонстраций: теперь право пройти первыми получал победитель в социалистическом соревновании между предприятиями города. А после того, как построили драматический театр и благоустроили Театральную площадь, маршрут прохождения колонн демонстрантов перенесли с улицы Карла Маркса на улицу Ленина.



Ноябрьская демонстрация на ул. Ленина (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//1k-Prazdnichnaja-demonstracija-07.11.1958-g..jpg)



Надо отметить, что в 1950-х и 1960-х годах тагильчане выходили на демонстрации охотно, зачастую без усиленной агитации со стороны парткомов и завкомов профсоюзов. Например, ноябрьская демонстрация 1957 года, проходившая в год 40-летия Октябрьской революции, собрала, по разным оценкам, от 70 до 85 тысяч человек.

Демонстрация 7 ноября 1957 г. (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//1-Iz-sobranija-fotoljubitelja-Inisheva-Ge.jpg) Демонстрация 7 ноября 1957 г. (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//1-Iz-sobranija-fotoljubitelja-Inisheva-Genadija...........jpg) Демонстрация 7 ноября 1957 г. (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//1-Iz-sobranija-fotoljubitelja-Inisheva-Genad.jpg)

В те же годы началась активная борьба с пьянством на демонстрациях. Попробовали запретить продажу спиртного на лотках выносной торговли, но продавцы продолжали торговать водкой, вином и коньяком из-под полы. Полностью запретили продажу спиртного во всех магазинах Ленинского района 7 и 8 ноября, но и это не дало положительного результата: многие просто закупались горячительным накануне. Решили увеличить число милицейских патрулей и экипажей карет медвытрезвителя, но полностью проблему решить так и не удалось.

Большой головной болью для городских властей были демонстрации в Дзержинском районе, которые проводились отдельно от городских, что горкому не нравилось, и были зачастую более организованными, чем городские. Отчасти это объяснялось традицией начала 1930-х годов, когда посёлок Вагонстроя был отдельной административной единицей. Правда, в 1937-м посёлок вошёл в состав Нижнего Тагила уже как Дзержинский район, но демонстрации всё так же проводились на Вагонке.



Ноябрьская демонстрация на Вагонке в 1937 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka.-Demonstracija-7-nojabrja-1937-goda.-Foto-iz-fondov-muzeja-UVZ-kopija.jpg)



Главным виновником этого «сепаратизма» в горисполкоме называли директора «Уралвагонзавода» Ивана Васильевича Окунева, который считал, что «праздники надо отмечать дома», и отстаивал свою точку зрения в кабинетах власти всех уровней. Горком партии и горисполком пытались давить на руководство Вагонки и УВЗ, «настоятельно советуя» (а по сути, требуя) проводить праздничные демонстрации «вместе со всем городом», но объединение демонстраций состоялось только после смерти Окунева.

Безусловно, самыми красочными были демонстрации, которые проводили на круглые даты. На них использовали большое количество техники, агитационных материалов и устраивали костюмированные шествия.

Демонстрация 7 ноября 1967 г. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//AFK......jpg) Демонстрация 7 ноября 1967 г. (фото: В. Мельников / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//foto-Vjacheslava-Melnikova.-foto-s-demonstracii-na-50-let-Oktjabrskoj-revoljucii..jpg) Демонстрация 7 ноября 1967 г. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//AFK.....jpg) Демонстрация 7 ноября 1967 г. (фото: А. Ф. Кожевников / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii//AFK...jpg)

Всё изменилось после событий августа 1991 года. КПСС была распущена, и официальные мероприятия по случаю годовщины Октября перестали проводить. Тем не менее в этот день в 1991 году на Красной площади в Москве и во многих других городах состоялись неофициальные многотысячные митинги трудящихся. В 1992-м у россиян отобрали один день ноябрьских праздников — 8 ноября стало рабочим днём. С 1996 года по указу президента России вместо годовщины Октябрьской революции стал отмечаться День согласия и примирения. Этот праздник просуществовал до 2004 года. С 2005 года, в связи с учреждением нового государственного праздника — Дня народного единства, 7 ноября перестало быть выходным днём.

В Нижнем Тагиле День Октябрьской революции продолжали отмечать только коммунисты. Каждый год 7 ноября они собирались на площади у памятника Ленину, где проводили митинг. Но с каждым годом количество митингующих становилось всё меньше и меньше.