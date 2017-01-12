Правительство Украины запретило вещание телеканала «Дождь»

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию постановил прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» на территории страны. Решение было принято из-за «непризнания суверенитета и территориальной целостности Украины», уточняет «Интерфакс-Украина».

Член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что в эфире «Дождя» граница между Крымом и Херсонской областью Украины была показана как государственная. Однако Украина, как и большинство стран мира, не признаёт присоединения Крыма к России.

«В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и автономной республикой Крым изображалась как граница между Украиной и РФ», — сказал член Нацсовета Сергей Костинский.

Кроме того, в эфире «Дождя» транслируется российская реклама, а журналисты телеканала неоднократно посещали Крым с территории России.

Украинским провайдерам дали месяц на то, чтобы убрать «Дождь» из своих пакетов вещания.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал руководствуется российской Конституцией, в которой Крым перечислен как один из регионов страны.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдёт возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила Синдеева.

Ранее Украина за различные нарушения запретила трансляцию в стране более тридцати российских телеканалов.

Агентство новостей «Между строк»