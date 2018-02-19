После отказа от дебатов кандидат Путин отказался от съёмок в агитационных роликах

Кандидат в президенты России Владимир Путин не будет сниматься для своих агитационных роликов на телевидении, а также проводить «специальные звукозаписи», сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова.

«В роликах будет много хроники и фрагментов публичных выступлений президента. Также будут представлены видовые съёмки России и съёмки крупных экономических объектов», — пишет РБК со ссылкой на Кондрашова.

Ролики Путина в рамках бесплатного агитационного эфира покажут Первый канал, ВГТРК, ТВЦ, «Общественное телевидение», «Москва 24», канал «360 Подмосковье», а также ещё около 300 региональных телеканалов. При этом Кондрашов отметил, что у Путина, как у самовыдвиженца, примерно в четыре раза меньше бесплатных эфиров, чем у партийных кандидатов.

Основным лозунгом кампании действующего главы государства является «Сильный президент — сильная Россия».

«Мы считаем, что Россия должна быть сильной, развиваться и совершать прорывы вперёд. Жизнь граждан может быть достойной и комфортной, только если во главе нашей страны сильный президент», — объясняет лозунг Кондрашов.

Во время кампании 2012 года за Владимира Путина агитировали известные люди: Юрий Башмет, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Тимати, Надежда Бабкина, Армен Джигарханян и др. По новой версии закона, принятой перед выборами в Госдуму 2016 года, в агитации запрещено использовать третьих лиц.

Ранее избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для проведения предвыборных дебатов на федеральных телеканалах. Официально причину отказа в штабе не комментировали.