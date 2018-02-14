Все кандидаты в президенты будут дебатировать на ТВ одновременно — кроме Путина

Почти все кандидаты в президенты РФ будут вместе участвовать в теледебатах на федеральных каналах. Исключение составил действующий глава государства Владимир Путин, который отказался от бесплатного эфирного времени, пишет RT со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

«Соответствующее заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля, о чём незамедлительно были уведомлены организации телерадиовещания», — отметила руководитель ЦИК.

Сообщается, что телеканалы сами решили, что кандидаты будут участвовать в дебатах одновременно. Агитация в СМИ начнётся 17 февраля, а бесплатный теле- и радиоэфир будет предоставляться с 19 февраля. При этом дебаты на радио будут проходить в другом формате.

«Мы слышали это от представителей ВГТРК, там будут участвовать по три или четыре участника, в зависимости от результатов жеребьёвки», — пишет ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Майю Гришину.

В ходе агитации на ТВ запрещено распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к другому кандидату, призывать голосовать против оппонентов, описывать негативные последствия их избрания, а также негативно отзываться о них.

Центральная избирательная комиссия уже презентовала предварительный макет бюллетеня для выборов президента. В бюллетене указаны 8 имён: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, их фамилии расположены в алфавитном порядке.