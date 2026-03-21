Парк культуры на Корабельном мысе и три моста через пруд. Как менялся генплан застройки Нижнего Тагила

23 марта 1933 года Совнарком РСФСР принял постановление «Об утверждении схемы планировки Нижнего Тагила. Это значило, что первый генеральный план застройки и развития города получил полное одобрение в правительстве и Нижний Тагил будет получать напрямую из Минфина финансирование на строительство объектов соцкультбыта, жилья, благоустройство улиц и развитие коммунального хозяйства. Надо отметить, что до этого город развивался в большей степени благодаря участию предприятий и благодаря активному позиции жителей города, которые занимались благоустройством дворов и улиц во время субботников. Во времена Демидовых, что и где построить, решали сами заводовладельцы. После реформ 1861–1863 годов развитием Тагила и строительством на его территории ведали волостные правления (на территории Нижнетагильского заводского посёлка находились три волости) и земство, и если в посёлке хотели построить какое-то общественное здание, то различные согласования (о выделении земли под застройку, самого проекта, финансирования) могли длиться годами. Примером тому может служить земская больница в Нижнем Тагиле. Пётр Васильевич Кузнецкий предложил построить её в 1872 году, а открылась больница только в 1884 году, причём на само строительство ушло два года, а на согласования — 10 лет.

Когда в 1920 году Нижний Тагил стал уездным городом, деньги на его развитие выделяла финансовая комиссия Екатеринбургского губисполкома. Но денег было мало, и к тому же две трети всех выделенных средств предназначались для 21 (а позднее уже 31) волости, входившей в состав Нижнетагильского уезда. Переименование в 1924 году уезда в округ практически никаких изменений в вопросы финансирования не принесло. Правда, вместо 31 волости в округе было образовано 16 районов, но при этом денег исполком Уральской области стал выделять ещё меньше.

Карта Нижнего Тагила в 1920-х годах (фотокопия документа / фрагмент ориг. изображения)

В 1930 году, когда в правительстве СССР было принято решение о строительстве Уральского вагоностроительного завода и Ново-Тагильского металлургического завода, встал вопрос о развитии города в долгосрочной перспективе. Прежде чем пустить предприятия в работу, необходимо было обеспечить их кадрами, а кадры обеспечить жильём и объектами социально-бытового назначения. И Москва спустила указание: в кратчайшие сроки разработать план развития Нижнего Тагила, рассчитанный на пять лет. В городе за разработку плана взялась группа проектировщиков во главе с заведующим плановым отделом горисполкома Иваном Алексеевичем Комшиловым, который в 1925 году был назначен начальником Нижнетагильского окружного архивного бюро и всего за три года навёл порядок с архивами Тагильского округа. В состав группы разработчиков проекта входили специалисты архитектурно-градостроительное бюро «Тагилстройкомбината» под руководством Вольдемара Петровича Андерсона и четверо проектировщиков из Москвы, которыми руководил молодой, но уже известный выпускник Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН), архитектор Александр Михайлович Мостаков. В 1933 году план был утверждён Совнаркомом РСФСР, но тут же отправлен на доработку, так как Народный комиссариат финансов не мог гарантировать выделение требуемой суммы денег, необходимых для строительства.

План застройки Нижнего Тагила «Тагилстройкомбината», 1932 г. (фотокопия документа / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения) Архитектор А. М. Мостаков (фото неизв. автора / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

Первоначально план предусматривал деление города на семь районов: Центральный, Выйский, Завыйский, Гальянка, Красный Камень, III Интернационал и Кушвинский (с посёлком Вагонстроя и Корабельным мысом, где предполагалось разместить городской парк культуры).

Основными объектами застройки считались район Красного Камня и рабочий посёлок «Уралвагонстроя», где планировалось возведение крупных жилых комплексов с развитой сетью социально-бытовых предприятий для обслуживания населения. Центральный район (Ленинский) предлагалось оставить «историческим» и застраивать его точечно. Застройка Центрального района началась вскоре после одобрения плана в Совнаркоме. Но работы свелись к постройке здания Госбанка и реконструкции ряда старых зданий, в частности дома купца Треухова и доходного дома купца Мозгунова.

Дом купца Мозгунова, перестроенный в гостиницу (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

В Кушвинском районе главным объектом должен был стать городской Парк культуры на Корабельном мысе со стадионом, более двадцатью аттракционами, включая три колеса обозрения, и огромной зелёной зоной для активного отдыха. В одном из вариантов плана был даже предусмотрен искусственный насыпной остров рядом с берегом, а также предлагалось соединить Корабельный мыс и Гальянку тремя мостами.

У генплана нашлось немало критиков, настроенных скептически. Говорили, что такой объём работ невозможно было выполнить за пятилетку, что Наркомфин денег не даст, и половина города погрязнет в долгострое. Действительно, непростое экономическое положение страны заставило свернуть масштабное капитальное строительство в Нижнем Тагиле. Кроме того, часть специалистов, занятых реализацией генплана, попали под каток репрессий, начавшихся в 1936 году. Тогда в Кремле решили заморозить стройки. Было разрешено завершить уже начатое строительство нескольких домов и переключить все ресурсы на обеспечение строителей и рабочих УВЗ и НТМЗ временным жильём — бараками и «брусками». В это же время, Нижнетагильскому горисполкому было предложено разработать новый план развития города «с учётом реального увеличения населения».

Разработку нового генерального плана города поручили лично архитектору Александру Мостакову, но с началом войны работы над планом были приостановлены, и вернулись к ним вернулись только в 1946 году.

В марте 1947 года исполком Нижнетагильского городского Совета рассмотрел материалы плана, предложенного «Горстройпроектом», и постановил создать группу экспертов по архитектурно-планировочным вопросам, экономике, инженерному оборудованию и благоустройству. Руководить группой специалистов было поручено главному архитектору города Василию Буту.

Василий Иванович Бут, главный архитектор Нижнего Тагила с 1942 по 1960 гг.

Эксперты поработали около месяца и в середине апреля того же 1947 года сделали доклад на заседании горисполкома, озвучив как достоинства плана, так и его недостатки. В целом план развития города понравился всем, а главное — он учитывал объёмы финансирования, обещанные Москвой. Центр города — улицы Ленина, МОПРа (Мира), Вокзальную, Карла Маркса и Пархоменко — предлагалось застроить трёх и четырёх этажными домами, Выю, Тагилстрой и Вагонку — преимущественно двух и трёх этажными. Здания в пять этажей и выше разрешалось строить лишь в отдельных случаях, например, для архитектурного оформления площадей и транспортных развязок. Большое внимание уделялось усадебному строительству жилых домов на одного, двух и трёх хозяев; такими зданиями предлагалось застроить половину Завыйского жилого района, части Выи и Вагонки, и практически весь Кушвинский район. Планом развития предусматривалась реконструкция городского сада, озеленение дворов и улиц, разбивка скверов, обустройство мест выносной розничной торговли и даже оформление фасадов домов, включая цвет и тип краски.

Оставалось выбрать архитекторов с хорошим портфелем реализованных проектов, и желательно столичных, что называется «с именем». Был объявлен конкурс, в котором приняли участие такие известные советские архитекторы, как Пётр Оранский, Владимир Гельфрейх, Михаил Синявский и другие. Но неожиданно для многих победу в конкурсе одержали ленинградские архитекторы Эсфирь Яковлевна Розенбаум и Борис Петрович Штивель.

Городские легенды гласят, что лоббировал их участие в конкурсе главный архитектор Нижнего Тагила Василий Иванович Бут, который учился с ними в Ленинградском архитектурном институте, а в начале войны строил оборонительные сооружения на подступах к Ленинграду. Так это было или иначе, но проекты Эсфирь Розенбаум и Бориса Штивеля понравились всем членам конкурсной комиссии и были утверждены. Впрочем, генеральный план развития Нижнего Тагила с 1948 по 1958 годы неоднократно правился и дополнялся. В результате этих изменений часть дворов центральной части города лишилась фонтанов, большого Парка культуры на Корабельном мысе, мостов через Тагильский пруд и реку Тагил, части дорожных развязок, нескольких скверов. Свою роль сыграла и градостроительная мода: на смену красивым и удобным домам эпохи «сталианса» пришли безликие, примитивные, но вместительные «хрущёвки». Но в своей основной части план развития Нижнего Тагила был реализован и город приобрёл знакомый нам вид.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Альманах «Тагильский краевед» № 1 - 20 (.pdf)