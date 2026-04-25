Ослы, река или меховые лыжи. Тайна происхождения названий Верхней и Нижней Ослянок

Один из первых вопросов человека, впервые услышавшего названия Нижняя Ослянка или Верхняя Ослянка, звучит одинаково: «Ослянка? Почему Ослянка? Здесь что, раньше ослы водились?»

Впервые тайну происхождения названия этих деревень попробовали разгадать члены Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) Василий Алексеевич Ляпустин и Наркиз Константинович Чупин, которые в 90-х годах XIX века занимались изучением этимологии названий уральских населённых пунктов. Они выяснили, что название Ослянка может происходить от коми-пермяцкого «йос-ляма», что означает «селение в долине реки». Вполне логично, если учесть, что Верхняя и Нижняя Ослянки располагаются на берегах реки Чусовой.

Нижняя Ослянка (фото Дмитрия Латышева / фрагмент ориг. изображения)

Впрочем, есть и другая версия происхождения названий деревень. На одном из диалектов оседлых манси слово «осляна» означало широкую лыжу, подбитую «камусом» — мехом диких животных. Вогулы-охотники подбивали лыжи мехом, чтобы они лучше скользили по снегу и не давали лыжам ехать назад, когда охотник поднимается по уклону. Лучшим мехом для изготовления таких лыж были шкуры лося или оленя. Иногда лыжи подбивали мехом волка, хотя он служил в несколько раз меньше. Камусные лыжи изготавливались как для ходьбы на них человека, так и для самодельных саней, которые у первых русских поселенцев на Урале назывались «подволоками». Деревня Осляны есть и в Краснокамском районе Пермского края, и там, согласно местным преданиям, жили признанные мастера по изготовлению камусных лыж. И возможно, что наши Ослянки основал некий выходец из пермских Ослян.

Верхняя Ослянка (фото Дмитрия Латышева / фрагмент ориг. изображения)

Скорее всего, первые поселения на месте Нижней и Верхней Ослянок появились в XIV–XV веке и по какой-то причине были заброшены. Первые русские поселенцы пришли сюда в первой половине XVIII столетия, но сёла на месте русских поселений возникли не сразу. Сначала это были одиночные зимовья, где устраивали свои «базы» охотники за ценным пушным зверем.

Первые упоминания о деревнях на месте Верхней Ослянки относятся к 1729 году. Хотя официальной датой её рождения считается конец апреля 1775 года, когда от пристани был отправлен первый большой караван из 12 коломенок. Груз в этом караване был сборным: железо Кушвинского завода, пушки и «артиллерийский припас» с казённых и частных уральских заводов, а также около 10 000 мраморных плиток для отделки императорского дворца в Санкт-Петербурге. Впрочем, сохранились упоминания об отправке одиночных барок весной 1742 года.

Верхняя Ослянка строилась как пристань для перевозки продукции Гороблагодатских казённых железоделательных заводов и поначалу именовалась как Ослянские Пристани. Почему пристани? Потому что здесь работали сразу две пристани: Ослянская казённая и Ушковская заводская. С заводской пристани отправлялась продукция Кушвинского завода и его вспомогательных «фабрик», а с казённой — продукция других казённых или частных заводов, в основном демидовских. Демидовы платили за это немалые деньги и не раз пытались выкупить у казны пристань, но безуспешно.

Строители пристани и её работники стали селиться вблизи неё в первой половине XVIII века, и постепенно на берегу Чусовой образовалась деревня. Место это было хорошее, леса изобиловали грибами, ягодами, диким зверем, а река — рыбой. Позднее, когда количество работающих на пристани увеличилось, на другом берегу реки была основана вторая деревня — Нижняя Ослянка. Ослянские Пристани были связаны с заводами дорогой — Гороблагодатским трактом, который был проложен местным жителем — вогулом Иваном Беловым. Тракт шёл до Верхней Ослянки, а до Нижней люди добирались либо на пароме-кабестане во время половодья, либо вброд во время летней засухи, либо на своих лодках.

Барки и коломенки для Ослянских Пристаней строили на Илимской казё нной пристани. Далековато от места погрузки, но илимские леса лучше подходили для постройки барок: ровные от комля до макушки стволы деревьев не требовали обработки и обходились для казны дешевле.

Отправка каравана по Чусовой (фото В. Метенкова, 1893 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

В 1871 году в Верхней Ослянке построили деревянную церковь Святой Живоначальной Троицы, и деревня стала селом. Храм действовал до середины 1930-х годов, затем был закрыт и разрушен.

Пристань в Верхней Ослянке работала до 1891 года. Затем отправка железа с Кушвинских казённых заводов начала осуществляться по Уральской железной дороге до Перми. Водным путём стали отправлять только мелкие и частные заказы, что сказалось на заработках. Половина жителей двух Ослянок разбрелись по приискам, а часть переехала в Кушву, Алапаевск, Кын или Нижний Тагил. Тем не менее, жизнь в Верхней Ослянке продолжалась: в 1909 году здесь были открыты школа и библиотека. Последняя барка с Ослянских пристаней ушла весной 1917 года. Загружена она была старым оборудованием Кушвинского завода, которое купил какой-то предприниматель из Гатчины.

В ноябре 1922 года обе Ослянки были включены в состав Нижнетагильского уезда. Почти всё население было трудоустроено в Серебрянском леспромхозе, ещё около ста человек занимались молевым сплавом леса. В 1926 году в Верхней Ослянке возобновило работу почтовое отделение. Тогда в селе насчитывалось 190 дворов, и проживало немногим более 500 человек.

Верхняя Ослянка (фото Дмитрия Латышева / фрагмент ориг. изображения)

В годы войны в селе открылся профилакторий леспромхоза, а в послевоенное время — турбаза «Ослянская», которая стала конечной точкой популярного всесоюзного маршрута № 58 по реке Чусовой (турбаза «Коуровская» — . турбаза «Ослянская»). В 1950-х годах в Верхней Ослянке было открыто отделение Николо-Павловского совхоза, которое через 20 лет было преобразовано в мясной совхоз «Чусовской». Совхоз неоднократно занимал первые мест а среди подобных хозяйств Свердловской области по рекордным привесам мяса. В селе работали клуб, школа и детский сад, ходили рейсовые автобусы в Нижний Тагил и в Кушву, работала паромная переправа до Нижней Ослянки.

Период упадка двух Ослянок пришёлся на постперестроечные годы. В 1991 году был запрещён молевой сплав леса, прекратил своё существование совхоз. Был закрыт детский сад, почти прекратилось автобусное сообщение. С 2007 по 2009 годы здесь не было даже электричества. В настоящее время в Верхней Ослянке проживает 190 человек, в Нижней Ослянке — менее 10. На два населённых пункта остались только почта и один магазин.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

