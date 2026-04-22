11 спортсменов СШОР «Уралец» получат именные стипендии губернатора Свердловской области за высокие достижения

Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва ( СШОР ) «Уралец» получат именные стипендии губернатора Свердловской области за высокие спортивные результаты.

В региональный список стипендиатов , утверждённый губернатором Денисом Паслером, вошли 11 тагильских спортсменов СШОР «Уралец».

Помимо этого, 13 воспитанников спортивной школы получат денежные выплаты — их поощрят за спортивные достижения по программе поддержки одар ё нных спортсменов от Министерства спорта России.