11 спортсменов СШОР «Уралец» получат именные стипендии губернатора Свердловской области за высокие достижения

Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» получат именные стипендии губернатора Свердловской области за высокие спортивные результаты.
В региональный список стипендиатов, утверждённый губернатором Денисом Паслером, вошли 11 тагильских спортсменов СШОР «Уралец».
Помимо этого, 13 воспитанников спортивной школы получат денежные выплаты — их поощрят за спортивные достижения по программе поддержки одарённых спортсменов от Министерства спорта России.
Ежемесячная стипендия назначается ежегодно за выдающиеся спортивные результаты, продемонстрированные на чемпионатах и первенствах мира, Европы, России, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Также именную стипендию губернатора Свердловской области получают победители и призёры спартакиад учащихся и молодёжи России.