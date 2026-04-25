БПЛА ударил в жилой дом в Екатеринбурге

Сегодня утром Екатеринбург подвергся атаке БПЛА. В результате взрыва были повреждены несколько верхних этажей ЖК «Тринити» на улице Хохрякова, 63.

«В области действует режим “Ковёр”. Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала “Отбой ракетной опасности”. Важно! Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112», — написал Денис Паслер у себя в соцсетях в 7:43 по местному времени.

Уточняется, что из здания были эвакуированы 50 человек, на месте работают оперативные службы. О пострадавших не сообщается.