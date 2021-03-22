Общественники, депутаты и чиновники из Нижнего Тагила побывали на тюменском мусороперерабатывающем комплексе, аналог которого «Облкоммунэнерго» собирается построить в районе Кушвы

В минувшую пятницу общественники, активисты, депутаты Нижнетагильской городской думы, представители органов власти и ТОСов, специалисты «Облкоммунэнерго» посетили тюменский мусоросортировочный завод, аналог которого планируется построить в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской области «Тюменское экологическое объединение» рассказали тагильчанам о работе предприятия, тюменском опыте обращения с коммунальными отходами и создания необходимых инфраструктурных объектов.

«Эта поездка оказалась очень своевременной: мы увидели здесь работающее производство, где всё максимально автоматизировано. Порядка 43% отходов, поступающих на завод, идёт на вторичную переработку, это огромный эффект для мусоросортировки. И для меня это подтверждение, что такой завод нужен Нижнему Тагилу», — рассказал вице-президент Союза Торгово-промышленной палаты, член Общественной палаты Нижнего Тагила Олег Полевщиков.

Но не все гости разделили это мнение. Лидер общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва считает, что часть мусора всё равно идёт на полигон в обход сортировки, а значит, эффективность завода преувеличена.

«Я не хочу такой завод в моём городе, — говорит общественница. — Мы настояли отвезти нас на полигон и увидели, что мусор действтельно идёт туда мимо завода сортировки. Показали полигон нам, ОД “Тагил за перемены”, и Елене Черпаковой. Остальным участникам это было неинтересно. Но уже представляю, что сейчас напишут в СМИ со слов остальных участников поездки: мол, им всё понравилось и они хотят такой же завод в Нижнем Тагиле. Первое, что сильно впечатлило, — это неприятный запах. Еле сдержалась. Второе — это то, что отсортированный мусор грязный. Тюменский завод находится на расстоянии 4 километров от жилых застроек и далеко за городом. А у нас же хотят построить в 500 метрах от садов».

По мнению эколога Андрея Волегова-Князева, в современном мире важно не только сортировать мусор, но и перерабатывать его на месте.

«Любой перерабатывающий комплекс должен иметь первой ступенью его работы мусоросортировку, а второе — это уже размещаются перерабатывающие линии, — считает эколог. —Сейчас же в Тюмени мы увидели только часть того, что должно быть на самом деле. И там нам сами руководители чётко сказали, что это неприбыльное предприятие. Ставить цель в виде прибыли они не собираются. Иначе это будет являться монополизацией по переработке отходов. Они имеют возможность извлекать прибыль 5%, всего 5%. Соответственно, это не какие-то рентабельные предприятия, которые потом при передаче муниципалитетам будут приносить прибыли, и, соответственно, затраты на работу и содержание их ляжет на бюджет города, то есть на плечи жителей муниципалитетов».

Сейчас проектная документация передана в Росприроднадзор для прохождения экологической экспертизы и получения заключения. Параллельно рассматриваются конкурсные документы на заключение договора с подрядчиком, которому предстоит построить мусоросортировочный комплекс и полигон. Срок сдачи в эксплуатацию — конец 2022 года. Также в рамках концессии реконструируют и рекультивируют два действующих полигона в Нижнем Тагиле. «Облкоммунэнерго» инвестирует в проект 4 млрд 80 млн рублей.