«У нас крутой продвинутый регион в плане предпринимательской активности и цифровых технологий». В Екатеринбурге прошёл форум для самозанятых «Стартуй уверенно» 

В минувший четверг в Екатеринбурге на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) состоялся масштабный форум для самозанятых, собравший более 2 тысяч участников из разных регионов России. Деловая программа, проходившая в креативном кластере «Домна», длилась порядка пяти часов и включала выступления экспертов из сферы информационных технологий и бизнеса, которые делились своими знаниями, опытом и вдохновляли предпринимателей на новые достижения.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин открыл мероприятие, отметив важность цифровых технологий для бизнес-сообщества.

«У нас крутой продвинутый регион в плане предпринимательской активности и цифровых технологий. Свердловская область занимает третье место в стране по объёму выручки в IT-сфере и второе место по темпам роста в этой области. Сегодняшнее мероприятие позволяет предпринимателям понять, как использовать цифровые технологии на благо своего бизнеса. Стартуйте уверенно», — сказал Дмитрий Ионин.

Форум, организованный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», стал одним из завершающих деловых мероприятий года. Участники приехали из Москвы, Кургана, Омска, Тюмени и других городов. Директор СОФПП Валерий Пиличев подчеркнул значимость форума.

«Это одно из последних деловых мероприятий в этом году. Мы завершим насыщенный качественными бизнес-форумами год. Внедрение современных инструментов — это уже не просто модное веяние, а необходимое условие жизнеспособности бизнеса», — отметил Валерий Пиличев.

Хедлайнером форума стал Евгений Щепин, который с 2011 по 2019 год отвечал за внешние коммуникации и построение имиджа компании «ВкусВилл». Он рассказал о концепции голубого океана в сфере ритейла. «ВкусВилл», по его мнению, пример бизнеса, который на конкурентном рынке нашёл свою нишу и существует счастливо, не конкурируя в лоб.

«Если ты собираешься зайти на рынок ритейла, то понимаешь: тебя здесь никто не ждёт. Алый океан устроен так, что там жёсткая конкуренция. Мы, находясь в голубом океане, имеем возможность наблюдать со стороны и не участвовать в этом», — подчеркнул Евгений.

Он выделил два основных принципа голубого океана — работать по тем правилам, что есть на рынке, и не конкурировать — и привёл пример, как «ВкусВилл» сформировал ценность вокруг своего бренда, не играя в скидки и предлагая только продукцию короткого срока годности.

«Когда мы заходили на рынок ритейла, там, конечно же, было уже много игроков и дикая конкуренция. И у нас было лишь два сценария: выбрать, конкурировать нам или нет. На уровне продукта в большинстве магазинов конкуренции никакой нет, мы видим везде одинаковый товар, и тогда в дело включается скидка. Но первое, в чём “ВкусВилл” пошёл по другому пути, он решил продавать собственный бренд и натуральный продукт», — поделился эксперт.

Следующий эксперт форума — Леонид Стариков. Основатель и глава компании «Недремлющее око» выпустил систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом, которая заменяет охрану. Он провёл параллель с предыдущим выступлением, сказав, что «нейросети сейчас — это настоящий голубой океан», и поделился примерами их применения в своей сфере.

«Нейросети могут предупредить о воровстве, помочь маркетологам определить пол и возраст покупателей, контролировать раскладку на полках и выстраивать траекторию движения людей», — считает Стариков.

Антон Халиков, директор компании «Интернет-Про», которая занимается предоставлением услуг хостинга, регистрации доменов, в свою очередь объяснил, что такое большие языковые модели и как с ними работать.

«Современные LLM, такие как ChatGPT, не умеют думать, как люди. Они могут копировать стиль и словарный запас, но важно правильно формулировать запрос как техническое задание. Важно объяснить нейронке модель поведения, которой она должна соответствовать в процессе своего ответа. Вчера я протестировал одну популярную ошибку нейросети: девушка спросила “Алису”, сколько выходных дней в ноябре, и та ей ответила, что 19. Я взял свою нейронку и тоже спросил её, моя ответила, что два. Наверняка вы тоже сталкивались с такими галлюцинациями. Есть очень хороший подход, как верно задать этот вопрос: сначала напиши план, как ты будешь решать эту задачу, а потом ответь», — отметил Халиков.

О страхах, что нейросети заменят человека, рассказал руководитель продуктовой группы «Контур.Толк» Павел Скрипниченко. В своём выступлении он отметил, что страх перед потерей рабочих мест из-за ИИ является беспочвенным.

«Если быть достаточно знакомым с историей своей отрасли, то можно обнаружить, что появление инноваций не приводит к катастрофе вселенского масштаба, где всех уволили. 20 лет назад прогнозировали исчезновение программистов. Но во все времена был нужен человек», — убеждён эксперт.

Спикер также добавил, что внедрение новых технологий требует от бизнеса заимствований и поиска новых кадров.

«Нанимать персонал для обслуживания, администрирования или наладки систем — именно в этот момент можно попасть в специалисты, на которых есть спрос и, вероятно, будет в будущем. Проскочить с инновацией вперёд, чтобы занять рынок. И именно в такой момент воронка найма может очень сильно расшириться, что даёт зайти на рынок труда многим желающим», — говорит Павел Скрипниченко.

Тем не менее, по мнению Евгения Щепина, значимость технологий не должна затмевать человеческий фактор. Обратная связь от клиента — новая нефть бизнеса, по его мнению.

«Когда есть возможность увидеть, где больнее всего, то ты даже относительно себя растёшь. Клиент не знает, чего он хочет. Например, сырники без сахара по заказу клиентов из фокус-группы так и не продавались. Клиент мыслит результатом, а бизнес и сотрудники — процессом. Это стало для нас суперинсайтом», — делится Щепин.

Также эксперты обсудили, как важно адаптироваться к новым условиям рынка, где конфликт между экономикой впечатлений и оборотом становится заметным. Пятью плохими новостями поделился соавтор программ в НИУ ВШЭ, РУСАЛе, Билайне Университете и VK Вадим Славгородский.

«Площадок стало меньше, а рекламодателей — больше. Веб-среда становится всё более конкурентной, и бизнесам придётся искать новые пути привлечения клиентов. Контент-маркетинг — это дорогая команда. Сарафанное радио не масштабируется. Виральная реклама не такая уж виральная: единственная бесплатная версия, если вы где-то случайно облажались и об этом написали все СМИ», — рассказывает Славгородский.

По его мнению, концепция целевых аудиторий больше вредит предпринимателям.

«ЦА не объясняет, почему люди покупают, навязывает неверные знания о клиентах, не учитывает контекст и персонализацию. Мы все очень разные, а покупатель хочет чувствовать себя особенным», — считает эксперт.

​​​​​​​Секция кибербезопасности на мероприятии собрала ведущих экспертов в области защиты информации и IT-правовых вопросов. Основными спикерами стали начальник управления банка ПСБ Екатерина Ледяева, юрист в сфере IT и онлайн-бизнеса Екатерина Курбатова и продюсер проекта «Код ИБ» Ольга Поздняк.

Ключевые темы, обсуждаемые на секции, охватывали критически важные аспекты кибербезопасности и новации в области электронных сделок. Екатерина Курбатова уточнила, что современные голосовые и текстовые сообщения, включая лайки, могут служить законными формами согласования условий сделок. Судебные прецеденты подтверждают это, однако спикер предупредила о необходимости аккуратного использования смайлов в переписке, рекомендуя фиксировать важные моменты с помощью скриншотов.

Ольга Поздняк, специалист по информационной безопасности, подчеркнула, что основной причиной киберинцидентов остаются действия злоумышленников. По её словам, если ранее хакеры искали лишь деньги, то сейчас стали актуальными и так называемые хактивисты, действующие из разрушительных побуждений. Спикер отметила, что взломать компанию можно, даже если она кажется защищённой. Основное — это определить, что для бизнеса критично: временная недоступность сайта, кража денег или ущерб репутации.

​​​​​​​​​​​​​​Ещё одна секция была посвящена нейросетям и их интеграции в бизнес-процессы. Спикерами стали Евгения Даныева, собственник швейной фабрики «БрендГрупп», и Леонид Стариков, основатель компании «Недремлющее око».

Евгения Даныева убеждена, что искусственный интеллект становится важным инструментом для ускорения ключевых бизнес-процессов.

«Метанавыки — это базовые, фундаментальные навыки, которые помогают человеку эффективно осваивать новые знания, адаптироваться к разнообразным ситуациям и решать различные задачи. Эти навыки не зависят от конкретной профессиональной области и являются ключевыми в современном мире, где требуется постоянное обучение и адаптация», — говорит Даныева.

Примеры метанавыков:

критическое мышление;

креативность;

умение обучаться;

эмоциональный интеллект;

коммуникативные навыки;

управление временем;

инновационный менталитет: открытость новым идеям, готовность к риску, способность видеть возможности там, где другие видят препятствия.

Леонид Стариков представил примеры успешного внедрения нейросетей в производственные процессы. Так, их можно использовать в качестве системы видеонаблюдения в общепите. Программное обеспечение контролирует в режиме реального времени, надет ли колпак на поваре, носит ли персонал спецодежду и так далее. Также нейросети можно применять на складах. Фуры поочерёдно приезжают к дебаркадерам, и нейросеть определяет время, которое понадобится для разгрузки фуры. Внутри этого процесса можно выделить ещё один: нейросеть выявляет на видео паллеты с фруктами и контролирует, чтобы они разгружались и направлялись в ритейл в приоритете. На автоматизации парковки нейросеть может работать ещё проще: управляющее воздействие на камеру создаёт магнитная петля, которая выявляет массу металла, подъехавшего к аналоговому датчику.

В числе передовых стран в области разработки нейросетевых технологий Стариков назвал Россию, Китай и США.

В секции «Франшиза. Внедрение информационных технологий — это модно или перспективно?» спикеры рассказали об особенностях развития своих проектов.

Константин Матвеев, создатель сети кофеен Ü, выступил с темой «Естественный интеллект против искусственного: кто победит?». Он отметил, что важнейшими компонентами успеха являются технологии масштабирования бизнеса и создание команды мечты, без отказа от современных технологий в процессах управления.

Ольга Апалькова, основатель и генеральный директор KIBERone, представила проект KIBERone и рассказала о цифровизации бизнес-процессов во франшизе. Она привела успешный кейс построения системы управления франчайзинговой сетью, акцентируя внимание на важности автоматизации и использования цифровых инструментов для повышения конкурентоспособности.

Михаил Никонов, бизнес-тренер и мотиватор в сегменте non-food products, поднял вопрос о подборе локации для открытия бизнеса. Он отметил, что наличие учебных заведений поблизости может представлять собой обременение для магазинов, так как студенты увеличивают продажи среднего и дешёвого сегмента товаров, что может привести к повышению потерь.

Роман Цыкало, руководитель направления по развитию цифровых решений и сервисов МР «Урал» T2, продемонстрировал, как использование инструментов Big Data помогает в масштабировании бизнеса. Приведя пример работы оператора сотовой связи, он рассказал, как искусственный интеллект анализирует данные об активности абонентов в пространстве, что может сыграть решающую роль в выборе места для открытия нового магазина. Цыкало также упомянул, что Big Data может предоставлять информацию о месте проживания и работы пользователя без необходимости сбора анкетных данных.

«Благодаря возможностям, которые предоставляет Big Data, предприятия могут получать детализированную информацию о своих клиентах. Данные, такие как место получения SIM-карты, текущее местонахождение, уровень дохода и даже предпочтения в досуге, позволяют маркетологам точнее нацеливаться на свои кампании», — делится эксперт.

Цыкало уточнил, что система собирает данные о пользователях более чем по 40 параметрам, таким как пол, возраст, наличие домашних животных, частота посещения ресторанов и даже спортивные увлечения. Несмотря на мнение, что SMS являются устаревшей технологией, Роман Цыкало подтвердил, по данным своего оператора Т2, что короткие текстовые сообщения по-прежнему востребованы и могут эффективно использоваться для рекламных целей.

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