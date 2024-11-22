Жители Нижнего Тагила обеспокоены очередной вырубкой леса в районе 25-го квартала (ВИДЕО)

Тагильчане в очередной раз обратили внимание на массовую вырубку леса в районе 25-го квартала. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, что на участке работает лесозаготовительная техника. Местные жители считают, что хвойные деревьям там крайне необходимы, так как они защищают от выбросов с коксохимического производства и грохота выстрелов с полигона.

«Там просто кругляк. Они вырубают единственную защиту от выбросов коксохимического производства и грохота с полигона. Когда на полигоне проходят испытания, вот этот сосняк, он как щит для города, чтобы это всё сюда не летело. А сейчас это просто-напросто вырубается. Там на самом деле что-то страшное делается. Также рядом находится противотуберкулёзный диспансер. Вообще непонятно, почему они вырубают этот лес», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Ирина Чайка.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что на территории ведётся рубка ухода.

«По информации отдела по экологии и природопользованию, в районе 25-го квартала осуществляется рубка ухода в рамках муниципального контракта между администрацией города и организацией ООО “Южлес”. Она производится на основании сельхозрегламента для городских лесов», — сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, в конце декабря 2022 года администрация Нижнего Тагила заключила с «ЮжЛесом» соглашение на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений на территории муниципалитета. В апреле 2023 года тагильчане пожаловались в СМИ и Природоохранную прокуратуру на массовые вырубки лесных насаждений в районе Горзеленхоза. Прокуратура начала проверку и зафиксировала нарушения, в частности значительное превышение объёмов вырубаемой древесины. В самой компании с претензиями и выводами надзора категорически не соглашались. В октябре Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению исковое заявление региональной прокуратуры к администрации Нижнего Тагила и компании «ЮжЛес». Согласно документации, надзорное ведомство требовало расторгнуть контракт между муниципалитетом и коммерческой организацией, специализирующейся на лесоводстве и лесозаготовках. Однако арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о признании сделки между администрацией Нижнего Тагила и компанией «ЮжЛес» недействительной. Позже иск прокуратуры Свердловской области отклонил и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми.