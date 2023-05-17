В компании «Южлес» ответили на претензии Нижнетагильской природоохранной прокуроры после проверки рубки леса в районе Горзеленхоза

Представители компании «Южлес» не согласны с выводами прокурорской проверки по факту рубки леса в районе Горзеленхоза, рядом с к/с имени Тимирязева, в Нижнем Тагиле.

Напомним, проверка началась после обращения местных жителей в природоохранную прокуратуру. Тагильчане утверждали, что компания «Южлес» могла превысить количество разрешённых для вырубки сосен и что подрядчики под видом очистки соснового бора от сухостоя спиливают здоровые деревья.

Как сообщила 5 мая ТК «Телекон», в результате прокурорской проверки было установлено, что размеры погрузочных площадок вдвое превышают допустимые, тем самым исполнитель работ ООО «Южлес» допускает нарушения правил пожарной безопасности. Природоохранная прокуратура направила в администрацию города и в ООО «Южлес» представления об устранении нарушений закона. Кроме того, ведомство требует приостановить заготовку древесины на Новой Кушве, расторгнуть муниципальный контракт, а также измерить площадь оголённых участков и взыскать компенсацию в случае превышения объёмов рубки.

«Надзорными мероприятиями установлено нарушение требований статьи 5.4.87 лесного кодекса РФ, а также положений лесохозяйственного регламента городских лесов города Нижний Тагил. Объём вырубаемой древесины существенно превышает максимально допустимый, а именно условиями договора предусмотрено проведение работ на общей площади 106,68 га, объём вырубаемой древесины должен был составить 5634 метров кубических. При этом вышеуказанным лесохозяйственным регламентом годовой объём проходных рубок предусмотрен в объёме не более 22 га и объёмом не более 1000 метров кубических», — пояснил ТК «Телекон» прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Григорий Битюков.

Владелец компании «Южлес» Илья Силяев рассказал АН «Между строк», что не согласен с решением проверки. По его мнению, договор выполняется добросовестно, на законной основе и никаких оснований для его расторжения нет.

«Прокурор, судя по всему, что-то перепутал. Никаких нарушений со стороны администрации нет, с нашей стороны серьёзных нарушений нет. Единственное, что размеры площадки чуть-чуть отличаются. Ответственные за это найдены и наказаны, за это предполагается административный штраф, и всё на этом. Никаких массовых проблем нет. А почему прокурор делает необоснованные действия, я, честно, не могу сказать. Дальше мы будем решать вопросы точно так же, в правовом поле. Если будет суд, то будем судиться. Но никаких оснований для этого я не вижу, никаких нарушений я тоже не вижу. Всё, что от нас требуется, мы всё выполняем, мы открыты для диалога», — говорит Силяев.

Илья Силяев отмечает, что администрация города с его компанией договор не расторгает. Работы были приостановлены лишь в связи с пожароопасными периодом. Как только он закончится, работы будут продолжены в соответствии с контрактом.