Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения по факту рубки леса в районе Горзеленхоза и требует от мэрии расторгнуть договор с подрядчиком

Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения при рубке леса в районе Горзеленхоза, рядом с к/с имени Тимирязева, и потребовала приостановить работы подрядчика. Как сообщает ТК «Телекон», надзорное ведомство также потребовало от мэрии расторгнуть контракт с подрядчиком.

Проверка началась после обращения местных жителей в природоохранную прокуратуру. Они утверждали, что компания «Южлес» могла превысить количество разрешённых для вырубки сосен, которые защищали их от грохотов выстрелов с полигона НТИИМ и от шума выбросов щебёночного карьера «Валёгин бор». По мнению обратившихся, под видом очистки соснового бора от сухостоя спиливают здоровые деревья.

«Надзорными мероприятиями установлено нарушение требований статьи 5.4.87 лесного кодекса РФ, а также положений лесохозяйственного регламента городских лесов города Нижний Тагил. Объём вырубаемой древесины существенно превышает максимально допустимый, а именно условиями договора предусмотрено проведение работ на общей площади 106,68 га, объём вырубаемой древесины должен был составить 5634 метров кубических. При этом вышеуказанным лесохозяйственным регламентом годовой объём проходных рубок предусмотрен в объёме не более 22 га и объёмом не более 1000 метров кубических», — пояснил прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Григорий Битюков.

В результате прокурорской проверки также было установлено, что размеры погрузочных площадок вдвое превышают допустимые. Тем самым исполнитель работ ООО «Южлес» допускает нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщает ТК «Телекон», в начале мая природоохранная прокуратура направила в администрацию города и в ООО «Южлес» представления об устранении нарушений закона. Прокуратура требует приостановить заготовку древесины на Новой Кушве, расторгнуть муниципальный контракт. Кроме того, теперь необходимо измерить площадь оголённых участков и взыскать компенсацию в случае превышения объёмов рубки.

Напомним, ранее начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская пояснила жителям, что на участке проводятся работы в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов Нижнего Тагила по требованию законодательства РФ в рамках муниципального контракта. Согласно документам, на территории проводится противопожарное обустройство лесов: изготовление и установка предупредительных аншлагов, расчистка квартальных просек от древесно-кустарниковой растительности и поросли, а также проходные рубки, которые выполняются в целях создания благоприятных условий для роста здоровых деревьев, увеличения их прироста, продолжения формирования структуры насаждений.